Tri menjave pred nedeljskim zborom in začetkom kvalifikacij za EP 2024

Selektor moške članske rokometne reprezentance Uroš Zorman v dnevih pred nedeljskim zborom reprezentance v Mariboru nima mirnega spanca. Nanj ne bo Gašperja Marguča, Boruta Mačkovška in Tadeja Mazeja, namesto njih prihajajo Domen Novak, Aleks Kavčič in Darko Cingesar, so sporočili z Rokometne zveze Slovenija.