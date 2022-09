Zorman priznal: V zadnjem obdobju ni bilo vse tako, kot bi moralo biti

Po slovenskih košarkarjih in odbojkarjih bodo oktobra na svoj račun prišli tudi slovenski rokometaši, ki jih oktobra čaka začetek boja za evropsko prvenstvo 2024. Ob tem bosta tekmi z Bosno in Hercegovino ter Kosovom Slovencem koristili za pripravo na svetovno prvenstvo januarja prihodnje leto.

Slovensko rokometno reprezentanco čaka delovni oktober, v katerem bo začela boje za evropsko prvenstvo v Nemčiji leta 2024. Reprezentanca se bo zbrala 9. oktobra v Mariboru, kjer bo trenirala do 13. oktobra, ko bo v dvorani Tabor na sporedu obračun z Bosno in Hercegovino. Po dnevu za regeneracijo reprezentante dan kasneje čaka pot na Kosovo, kjer bo 16. oktobra v Prištini na sporedu še druga tekma. V skupini 7 poleg že omenjenih reprezentanc nastopa še izbrana vrsta Črne gore, mesto na prvenstvu pa si bodo izborile vse prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene.

Seznam slovenske reprezentance: Vratarji: Jože Baznik (Nimes), Klemen Ferlin (Erlangen) in Urh Kastelic (Lemgo). Krilni igralci: Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško). Zunanji igralci: Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (GOG Gudme), Jure Dolenec (Limoges), Matic Grošelj (Chartres), Nik Henigman (Saint Raphael), Domen Makuc (Barcelona), Jaka Malus (Göppingen), Rok Ovniček (Nantes) in Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško). Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Göppingen), Matej Gaber (Pick Szeged), Kristjan Horžen (Rhein-Neckar Löwen) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).

Slovenski selektor Uroš Zorman je seznam 21 rokometašev predstavil ob vrnitvi slovenske reprezentance na vozičkih s svetovnega prvenstva, na katerem je Slovenija osvojila bronasto odličje. "Odločili smo se za igralce, ki so trenutno najbolj v pogonu oziroma so v najboljši formi. Hotel sem že prej malce potarnati, pa zdaj, ko vidim te šampione na svoji desni, ki so na svetovnem prvenstvu osvojili bronasto odličje, vidim, da se nimam kaj pritoževati," je uvodoma dejal Zorman.

Zorman s kapetanom reprezentance na vozičkih Nenadom Stojakovićem Foto: Nebojša Tejić/STA

"V te kvalifikacije se podajamo kot favoriti in tudi na teh prvih dveh tekmah ne pride v poštev nič drugega kot zmaga. To ni nobena prepotentnost, tako pač je. Vsi vemo, da imamo v zadnjem času določene težave in da v zadnjem obdobju ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, a jaz verjamem v našo kakovost in znanje. Te kvalifikacije moramo oddelati tako, kot je treba," je bil jasen slovenski selektor.

Slovenci bronasti na SP Iz Egipta se je ponoči vrnila tudi slovenska reprezentanca v rokometu na vozičkih, ki je na svetovnem prvenstvu v Kairu osvojila bronasto odličje. Slovenci so v malem finalu z 2:0 premagali Čile. Barve Slovenije so zastopali Matej Arh, Aljoša Škaper, Milan Slapničar, Klemen Lokar, Jovita Jeglič, David Škorjanc, Tanja Cerkvenik, Anton Zakrajšek in kapetan Nenad Stojaković. Z roba igrišča je ekipo odlično vodil selektor Barič, za nemoteno delovanje ekipe pa so skrbeli še tehnični vodja Jožef Jeraj, fizioterapevtka Azra Imamović in vodja ekipe Maja Užmah. View this post on Instagram A post shared by IHF (@ihf.official)

Nova moč z Borisom Deničem

Ob tem bo imel slovenski strokovni štab novo moč z Borisom Deničem, ki bo reprezentanci pomagal kot svetovalec. "Glede na to, da z Borisom sodelujeva že desetletje, to zame ni nič novega. Verjetno bo z nami na nekaterih tekmah in treningih, z nami bo šel tudi na svetovno prvenstvo. Želimo si razširiti naš strokovni kader in predvsem to, da bi morda zaživela tudi slovenska B-reprezentanca, o čemer smo se nekajkrat že pogovarjali. S tem pa bi sodelovali tudi z mlajšimi kategorijami. Zame in za nas to ni stopnička nižja, mogoče tako te zadeve vidite vi. Boris ima veliko znanja in kot svetovalec ne bo nobeno stopničko nižje od nas," je dejal Zorman.

Na seznamu med drugim ni Mihe Zarabca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V primerjavi s kvalifikacijskima tekmama s Srbijo za svetovno prvenstvo na Zormanovem seznamu ni Mihe Zarabca (Kiel) in Staša Skubeta (Montpellier). "Manjkala bosta na oktobrski reprezentančni akciji, Zarabec je imel tudi nekaj težav s poškodbo, sta pa oba na mojem širšem seznamu v tem kvalifikacijskem ciklusu," je svojo odločitev pojasnil Zorman.

Zadnji reprezentančni akciji se nista končali po okusu slovenskih rokometašev. Na aprilskih kvalifikacijskih tekmah za nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem so doživeli dva poraza proti Srbom, a bodo, po posebnem povabilu Mednarodne rokometne zveze, le sodelovali na SP. "Zelo smo zadovoljni in veseli, da smo dobili to vabilo za udeležbo na svetovnem prvenstvu. S tem smo dobili še eno priložnost, da pokažemo in dokažemo, da je bil izpad v kvalifikacijah le slab dan."

Vlah je bil izbran za igralca drugega kroga lige prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Slovenskega selektorja veselijo tudi dobre predstave Celjanov v ligi prvakov, kjer v zadnjih tednih blesti reprezentant Aleks Vlah. Po zmagi Celjanov nad Kielom je bil z desetimi zadetki in devetimi podajami kapetan Celja izbran celo za najboljšega igralca drugega kroga lige prvakov. "Vsak si mora izboriti mesto v ekipi. Vsak igra v svojem klubu, vsak ima svojo vlogo. Vlah je zagotovo trenutno naš najbolj vroč igralec, utrjuje si pot, a reprezentanca je spet nekaj povsem drugega. Gre za povsem drugo raven in način in tu si mora vsak izboriti svoje mesto v ekipi," je bil jasen Zorman.

"V klubu si v enem letu skupaj deset mesecev, v reprezentanci si pa, če si res na vseh tekmovanjih, skupaj slaba dva meseca. Celjani so proti Kielu odigrali fantastično tekmo, imajo zelo dobro ekipo, dobro igrajo sploh doma, kar je zagotovo velik plus za slovenski rokomet. Verjamem, da bodo v tem slogu tudi nadaljevali," je prepričan slovenski selektor.

Pomlajevanje ekipe? "Na mediteranskih igrah smo imeli 16 domačih igralcev oziroma dva iz tujine, pa smo videli, da tu še nekaj manjka." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija je letos v začetku poletja nastopila tudi na sredozemskih igrah v Oranu v Alžiriji. Tam so se njihovi nastopi predčasno končali zaradi številnih okužb z novim koronavirusom. Zorman je mesto v reprezentanci večinoma ponudil le mlajšim rokometašem, večinoma tistim, ki igrajo v slovenski ligi.

"Na mediteranskih igrah smo imeli 16 domačih igralcev oziroma dva iz tujine, pa smo videli, da tu še nekaj manjka. V ekipi je zdaj težko govoriti o pomlajevanju, v moštvu niso stari in mladi, ampak so samo dobri in slabi. Trenutno nimamo baze 30, 40 igralcev, ki bi lahko igrali na najvišji ravni. Zato je tu ideja o B-reprezentanci, da bi imeli dodaten nabor igralcev, kjer bi lahko igralci dozorevali in napredovali ter dobivali prepotrebne izkušnje," je sklenil slovenski strateg.

