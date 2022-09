Trebanjci gostijo Loko, v nedeljo veliki derbi v Velenju

Velenjčani in Celjani, ki so med tednom prišli do velikega skalpa nemškega Kiela, so se letos že pomerili v superpokalu, ko so bili na začetku septembra po veliki drami boljši Velenjčani. Superpokal so odločili streli s sedmih metrov. Matevž Skok je bil junak s tremi obrambami, skupaj s soigralci pa se je podpisal pod četrto lovoriko v tem tekmovanju za ose. Z 11 goli je bil najboljši posameznik tekme Domen Tajnik, pri Celjanih pa je osem golov dosegel Aleks Vlah.

Liga NLB, 3. krog Petek, 23. september:

18.30 Grosist Slovan - Riko Ribnica

19.00 Trimo Trebnje - Urbanscape Loka

19.00 Krka - Krško Sobota, 24. september:

19.00 Koper - Maribor Branik

19.00 Jeruzalem Ormož - Slovenj Gradec

19.00 Dobova - Sviš Ivančna Gorica Nedelja, 25. september:

18.00 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško Lestvica:

1. Trimo Trebnje 2 tekmi - 4 točke

2. Gorenje Velenje 2 - 4

3. Celje Pivovarna Laško 2 - 4

4. Urbanscape Loka 2 - 4

5. Slovenj Gradec 1 - 2

6. Jeruzalem Ormož 1 - 2

7. Sviš Ivančna Gorica 2 - 2

8. Riko Ribnica 2- 2

9. Koper 2 - 1

10. Grosist Slovan 2 - 1

11. Krka 1 - 0

12. Maribor 2 - 0

13. Dobova 2 - 0

14. Krško 2 - 0