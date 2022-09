Velenjčani v končnici strli odpor Maribora, Celjani po drugo zmago proti Ormožanom

Na uvodni nedeljski tekmi drugega kroga nove sezone lige NLB so rokometaši RK Gorenje Velenje z 31:23 premagali Mariborčane in vknjižili drugo zmago. Celjani jo bodo zvečer iskali proti Ormožanom. Pri dveh so tudi člani Ribnice, ki so v dramatični sobotni končnici za gol premagali Koper, Trebanjci, ki so slavili v Krškem, in ekipa Urbanscape Loka, ki je v petek premagala Dobovo.