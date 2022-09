Celjani ligo prvakov odprli s porazom na Danskem

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so novo sezono rokometne lige prvakov začeli s porazom pri šestkratnih danskih prvakih iz Aalborga z 32:36 (17.20). Prvi zvezdnik domače ekipe Mikkel Hansen jim je nasul deset golov, pri pivovarjih je bil z osmimi najbolj razpoložen Aleks Vlah. V skupini B so se v sredo zanesljivih zmag razveselili Kiel, Kielce in pa branilec naslova Barcelona, ki je bil na tekmi na Madžarskem boljši od Szegeda, na tekmi pa se je na seznam strelcev vpisalo kar pet Slovencev.

Celjska zasedba se je po enoletnem premoru vrnila v ligo prvakov. Slovenski prvaki so proti rokometnim silakom iz Aalborga pustili dober vtis, a pričakovano ostali brez točk.

Izbranci celjskega trenerja Alema Toskića so se v prvem polčasu v najlepši luči prikazali v začetku in končnici. Po vodstvu z 2:1 se jim je nato malce zalomilo, kar so gostitelji izkoristili in jim hitro ušli na šest golov (5:11).

Celjani so se v nadaljevanju trudili, najboljšo predstavo pa prikazali v zadnjem delu prve polovice tekme, ko so več kot prepolovili zaostanek in se trikrat približali na dva gola (15:17, 16:18 in 17:19).

V prvem polčasu je blestel Aleks Vlah, ki je iz osmih poskusov Aalborgu zabil kar sedem golov.

Alem Toskić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugi polovici tekme so sloviti Mikkel Hansen, ki se je to poletje po dolgih desetih letih igranja v razvpitem PSG vrnil v domovino, Islandec Aron Palmarsson in drugi njuni rokometno izjemno potentni soigralci na rutiniran način postavili zadeve na svoje mesto.

Celjani so jim resda večji del drugega polčasa kljubovali. V 53. minuti so zaostajali le za dva gola (29:31), v zadnjem delu tekme pa niso bili kos hitrim in preprostim akcijam gostiteljev, ki so jim v 57. minuti znova ušli na šest golov (29:35) in tako razrešili vse dvome o zmagi.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Vlah z osmimi in Gal Marguč s sedmimi goli. Za dansko ekipo je Hansen dosegel deset golov, kar sedem od teh pa po izvajanju sedemmetrovk.

Blaž Janc je sezono v ligi prvakov odprl z dvema goloma. Foto: Guliverimage

Slovenski obračun Barceloni

V ligi prvakov nastopajo številni slovenski rokometaši. Največ jih igra na Madžarskem, Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Matej Gaber in Mario Šoštarić so člani Picka iz Szegeda, v sredo so priznali premoč Barceloni, za katero igrata Blaž Janc in Domen Makuc. Pri vzhodnih sosedih igra tudi Gašper Marguč, ki je z Veszpremom v četrtek na kolena spravil PSG, Marguč je k zmagi s 36:34 prispeval tri gole.

Marko Bezjak je k zmagi Magdeburga prispeval dva gola. Foto: Guliverimage Kluba legionarjev, ki si kruh služita v Nemčiji, sta se veselila zmage. Marko Bezjak je ob zmagi Magdeburga pri Dinamu iz Bukarešte dvakrat zadel, Mihe Zarabca pa ob zmagi Kiela ni bilo postavi. Rok Ovniček je z Nantesom izgubil pri Kielcah.

Na Danskem se dokazuje Nejc Cehte (GOG Gudme), na Hrvaškem pa Aljaž Panjtar in Aleks Kavčič (oba Zagreb). Omenjena kluba sta se spopadla v sredo v hrvaški prestolnici, Gudme je zmagal z 31:27.

Sistem tekmovanja v novi sezoni ostaja nespremenjen. Iz obeh skupin se bosta oba zmagovalca in drugouvrščeni ekipi neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakata dve dodatni tekmi za preboj med osem. Zmagovalci četrtfinalnih obračunov se bodo nato uvrstili na zaključni turnir četverice, ki bo 17. in 18. junija prihodnje leto na tradicionalnem prizorišču v nemškem Kölnu.