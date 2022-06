Slovenski dvojec na lov za evropsko krono

Danes bo v rokometni ligi prvakov na sporedu sklepno dejanje v tej sezoni. V finalu na zaključnem turnirju četverice se bosta v Kölnu ob 18.00 za evropsko krono udarila branilka naslova Barcelona z Blažem Jancem in Domnom Makucem ter poljske Kielce. Že pred tem se bosta v obračunu za tretje mesto pomerila Veszprem z Gašperjem Margučem in Blažem Blagotinškom ter Kiel Mihe Zarabca.

V soboto so Kielce v Lanxess Areni v Kölnu v polfinalu ukanile madžarski Veszprem, v drugem polfinalu pa je slovita katalonska zasedba v drugem polčasu zlomila odpor štirikratnih evropskih prvakov iz Kiela.

Na dosedanjih turnirjih četverice v Kölnu sta Kiel in Barcelona po trikrat zmagala, skopski Vardar iz Severne Makedonije dvakrat, po eno zmago pa imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt, Kielce in francoski Montpellier. V nekdanjem pokalu državnih prvakov oziroma ligi prvakov je razred zase katalonska zasedba z desetimi zmagoslavji. Po zmagoslavjih v letih 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011 in 2015 so smetano pobrali tudi na lanskem zaključnem turnirju. Na drugem mestu je nemški Gummersbach s petimi naslovi, v sezoni 2003/04 so v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini slavili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško.