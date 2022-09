Barcelona lovi tretjo lovoriko v nizu, Celje znova med elito

Rokometaši iz Barcelone so v zadnjih dveh sezonah pokorili mednarodne tekmece, 11-kratni zmagovalci najbolj imenitnega evropskega klubskega tekmovanja pa so tudi v sezoni 2022/23, ki se bo začela sredi tega tedna, glavni favoriti za končno zmago. Po enoletnem premoru se v jubilejno, že 30. po vrsti, ligo prvakov vrača tudi Celje Pivovarna Laško.

Zmagovalci elitnega tekmovanja na stari celini iz mesta ob Savinji iz leta 2004 se po pretekli klavrni mednarodni sezoni, ko so v uvodnem krogu evropske lige morali priznati premoč danskemu Gudmeju, vračajo na največjo sceno. V njihovem 27. nastopu v ligi prvakov jih v skupinskem delu čakajo imenitni tekmeci – Barcelona, madžarski Pick Szeged, poljske Kielce, francoski Nantes, nemški Kiel, danski Aalborg in norveški Elverum.

V skupini A bodo nastopili francoski PSG, madžarski Veszprem, nemški Magdeburg, danski Gudme, portugalski Porto, romunski Dinamo iz Bukarešte, poljska Wisla Plock in hrvaški Zagreb.

Na delu ogromno slovenskih legionarjev

Marko Bezjak brani barve Magdeburga. Foto: Grega Valančič/Sportida V ligi prvakov bodo nastopili tudi številni slovenski rokometaši. Največ jih igra na Madžarskem, Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Matej Gaber in Mario Šoštarić so člani Picka iz Szegeda, Gašper Marguč pa Veszprema.

V Španiji sta Blaž Janc in Domen Makuc (oba Barcelona), v Nemčiji Marko Bezjak (Magdeburg) in Miha Zarabec (Kiel), v Franciji Rok Ovniček (Nantes), na Danskem Nejc Cehte (GOG Gudme), na Hrvaškem pa Aljaž Panjtar in Aleks Kavčič (oba Zagreb).

Širok krog favoritov

Barceloni sta do zadnjega evropskega naslova pomagala tudi Blaž Janc in Domen Makuc. Foto: Guliverimage Največ možnosti za končno zmago ima zaradi svojega širokega in izjemno kakovostnega igralskega kadra španski velikan iz Barcelone. Po robu se mu lahko postavijo poljski prvak Kielce, oba nemška kluba iz Magdeburga in Kiela, madžarska iz Veszprema in Szegeda ter danska iz Gudmeja in Aalborga.

Ljubitelji rokometa že slabo desetletje z nasmehom na obrazih spremljajo neuspele poskuse razvpite pariške zasedbe na vrh Evrope, a PSG ima kljub odhodu nekaterih dolgoletnih nosilcev igre, kot so Danec Mikkel Hansen, Francozi Nedim Remili, Benoit Kounkoud in Vincent Gerrard, še vedno zelo močno zasedbo. Celjska ekipa v tej izostreni konkurenci nima nobenih možnosti, tega dejstva se v mestu grofov dobro zavedajo.

Sistem tekmovanja v novi sezoni ostaja nespremenjen. Iz obeh skupin se bodo oba zmagovalca in drugouvrščeni ekipi neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dve dodatni tekmi za preboj med osem. Zmagovalci četrtfinalnih obračunov se bodo nato uvrstili na zaključni turnir četverice, ki bo 17. in 18. junija prihodnje leto na tradicionalnem prizorišču v Kölnu v Nemčiji.

Barcelona rekorder, Celjani najboljši leta 2004

Po uspešnosti je daleč pred vsemi Barcelona, ki je enajstkrat osvojila ligo prvakov oziroma pokal državnih prvakov. Kiel in španski Ciudad Real sta od sezone 1993/94 zmagala po trikrat, makedonski Vardar iz Skopja in francoski Montpellier pa po dvakrat.

Celjani so bili najboljši v Evropi pred 18 leti. Foto: Getty Images

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so pod vodstvom trenerja Mira Požuna na evropski prestol stopili v sezoni 2003/04, po enkrat so zmagali tudi nemški Flensburg-Handewitt, HSV Hamburg in Magdeburg, Kielce ter španski Portland San Antonio, Elgorriaga Bidasoa in Teka Santander.