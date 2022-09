Krim vodil za 5, a izgubil prvo tekmo lige prvakinj

Varovankam črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića se je ustavilo ob koncu prvega in začetku drugega polčasa. Prvič so na tekmi za dva gola povedle po golu Barbare Lazović za 11:9. V dvoboju velikega števila golov so nato še povišale prednost in v 28. minuti vodile za pet golov (18:13) po zadetku Jovanke Radičević.

Dragan Adžić Foto: Vid Ponikvar Toda že do polčasa so Romunke zmanjšale zaostanek na vsega dva gola in v tem slogu tudi nadaljevale. Hitro so izničile prednost, nato pa povedle po golu Grace Zaadi (22:21). Krimovkam se je ustavilo, predvsem Zaadijeva pa je nadaljevala z učinkovito igro v drugem delu in prednost domačink ohranjala pri treh golih.

Tudi po zaslugi obramb Barbare Arenhart (7 obramb) so Ljubljančanke ostajale blizu, a zamudile priložnost, da se približajo na en gol, ko je iz protinapada Darji Dmitrijevi neoviran strel obranila Marie Skurtveit Davidsen (13 obramb). V 54. minuti je rdeč karton po treh izključitvah prejela slovenska reprezentantka v dresu Romunk, Elizabeth Omoregie, a so si Ljubljančanke takoj privoščile napako v lovu na znižanje izida in zmaga je ostala romunska.

Pri Krimovkah sta bili najbolj razpoloženi Dimitrijeva in Radičevićeva, ki sta dosegli po devet golov. Pri domačinkah je osemkrat zadela Zaadijeva. Naslednja tekma Krimovke v skupini A čaka prihodnjo nedeljo, ko v Ljubljano prihaja evropski prvak, norveški Kristiansand. V skupinskem delu se bodo pomerile še proti Bietigheimu, Ferencvarosu, Odenseju, Brestu in Baniku Mostu.