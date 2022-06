Metzu mali finale lige prvakinj

V obračunu osmoljenk sobotnih polfinalnih tekem so bile boljše rokometašice iz Francije, ki so si odločilno prednost priigrale že v prvi polovici tekme. Na veliki odmor so se odpravile s šestimi goli prednosti (18:12), nato malenkostno popustile in tekmicam dovolile, da so se jim približale na dva gola zaostanka (20:18). V zadnjem delu so znova zaigrale zbrano in učinkovito ter zasluženo zmagale.

Pri francoski ekipi je bila v malem finalu najbolj učinkovita Grace Zaadi Deuna s sedmimi, pri danski pa Henny Ella Reistad z desetimi goli.