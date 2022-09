Kakšna predstava! Celjani do odmevne evropske senzacije. #foto

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v prvi domači tekmi v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2022/23 prekrižali načrte zvezdniški zasedbi iz Nemčije. Slovenski prvaki so pred tednom dni v danskem Aalborgu ostali brez točk, tokrat pa s pomočjo bučnih navijačev v dvorani Zlatorog presenetili evropskega velikana iz Kiela in se razveselili ene najslajših zmag v zadnjem obdobju.

Celje Pivovarna Laško : Kiel 38:36 (17:14)

Vlah 10, Cokan in Ivanković 5; Wiencek 10, Reinkind in M. Landin 6

Fotogalerija s tekme v Celju, foto Vid Ponikvar:

Gostje iz Kiela so bolje odprli dvoboj in si kmalu priigrali lepo prednost. V 13. minuti so vodili že s štirimi zadetki prednosti (8:4), nato pa so Celjani po prvi minuti odmora, ki jo je zahteval domači strateg Alem Toskić, poskrbeli za izjemen preobrat. Sprva so ujeli zvezdniško zasedbo iz severnega dela Nemčije, za izenačenje so potrebovali le štiri minute (8:8), nato pa na veselje navijačev, zbranih v dvorani Zlatorog, še povedli! Po prvem polčasu so vodili za tri zadetke, prednosti pa do konca srečanja niso več izpustili iz rok.

Danski sodniški par Kirkholm Madsen/Mortensen je v 32. minuti pokazal rdeči karton Stefanu Žabiću, kar je gostitelje še bolj podžgalo. Dvakrat so povedli za šest golov (20:14 in 21:15), kljub nekaterim manjšim padcem pa so to razliko držali vse do 39. minute (25:19).

Zadetek Aleksa Vlaha po atraktivnem prodoru:

Goals like this one can always be a, let's say, turning point in a match 🔄

Well done, Aleks #Vlah! 😎@RKCPL @thw_handball #ehfcl pic.twitter.com/mthumssSwl — EHF Champions League (@ehfcl) September 21, 2022

V zadnjih dvajsetih minutah niso popustili niti za ped. Kljub popolni mobilizaciji nemške ekipe - vstopil je tudi eden najboljših vratarjev na svetu, Danec Niklas Landin - in grobi igri na robu dvominutne izključitve je bila reakcija celjskih rokometašev sijajna. V 51. minuti so povedli z 32:27, po njihovem vodstvu s 36:30 v 55. minuti pa je bilo jasno, da bo veliki tekmec tudi dokončno padel. Na koncu so se razveselili prve zmage v novi evropski sezoni.

Velika junaka dvoboja sta postala vratar Gal Gaberšek in Aleks Vlah, z desetimi zadetki prvi strelec srečanja. Tim Cokan in Ante Ivanković sta jih prispevala pet.

Celjski zasedbi je uspel pravcati podvig, na 12. medsebojni tekmi z nemškim velikanom se je razveselila šele tretje zmage nad Kielom. Celje je tako premagalo 22-kratne nemške prvake in štirikratne evropske prvake (2007, 2010, 2012 in 2020), ki so prišli v knežje mesto s svojimi številnimi zvezdniki, kot sta Danca Niklas in Magnus Landin, Hrvat Domagoj Duvnjak, Norvežan Harald Reinkind, Nemec Patrick Wiencek in Slovenec Miha Zarabec.

Celjani bodo znova dejavni v nedeljo, 23. septembra, ko jih v velenjski Rdeči dvorani čaka večni derbi z Gorenjem. To bo veliki derbi 3. kroga lige NLB, nato pa sledijo priprave na zahtevno gostovanje pri španski Barceloni, kjer se bodo mudili prihodnji četrtek. Katalonski velikan, kjer igrata tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, je dvakratni zaporedni evropski prvak.