V Celju se bo trlo zvezdnikov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se sredi preteklega tedna na uvodni tekmi skupinskega dela lige prvakov v Aalborgu prikazali v lepi luči. Po hudem boju so morali priznati premoč kakovostni danski zasedbi, že v sredo pa je pred njimi prva domača tekma. V dvorano Zlatorog prihaja imenitni Kiel, slovensko-nemški dvoboj se bo začel ob 18.45.

Kar 22-kratni prvaki nemške bundeslige in štirikratni lige prvakov v letih 2007, 2010, 2012 in 2020 v mesto ob Savinji prihajajo z bolj ali manj vsemi svojimi zvezdniškimi igralci, kot sta Danca Niklas in Magnus Landin, Hrvat Domagoj Duvnjak, Norvežan Harald Reinkind (njegov še bolj sloviti rojak Sander Sagosen je poškodovan, opomba STA), Nemec Patrick Wiencek, a tudi slovenski reprezentant Miha Zarabec, ki je pred odhodom v Kiel igral prav za Celje.

"Zavedamo se zahtevnosti obračuna. V Zlatorog prihaja izjemna ekipa Kiela, ki v letošnji ligi prvakov nastopa z najvišjimi tekmovalnimi ambicijami. Nemci v odlični formi, v tej sezoni kažejo zelo učinkovite igre, zadnja dva obračuna so na primer dobili z dvomestno razliko. So tudi zelo uigrana zasedba, dolgo so že skupaj, kar je zanje velik plus v primerjavi z drugimi tekmeci," je pred sredinim dvobojem uvodoma dejal celjski strateg Alem Toskić.

"Pred nami je velik izziv, ki pa se ga nikakor ne bojimo," pravi Toskić. Foto: Slavko Kolar

"Pred nami je velik izziv, ki pa se ga nikakor ne bojimo. Na Danskem smo pokazali, da se lahko kosamo s kakovostnimi tekmeci, tudi tokrat bomo dali vse od sebe, da bi se predstavili v čim boljši luči. Želimo si tudi podpore svojih navijačev, poln Zlatorog bi nam vlil dodatnih moči. Veseli dejstvo, da je stanje v moštvu dobro, nimamo težav s poškodbami, tako da nestrpno pričakujemo začetek tekme," pred 11. medsebojnim dvobojem z nemško zasedbo v ligi prvakov poudarja Toskić.

"V Aalborgu smo dokazali, da se lahko kosamo z najboljšimi, in pristop z določenih segmentov tekme želimo ponoviti tudi v sredo. Posebne motivacije ne potrebujemo, navsezadnje se bomo pomerili z eno od najboljših ekip v Evropi. Veseli smo, da se v sredin obračun podajamo s popotnico zmage proti Ormožu, želja vseh nas pa je, da se rokometni javnosti znova predstavimo v pozitivni luči. Časa za pripravo sicer ni veliko, a verjamem, da nas bo strokovni štab dobro pripravil na tekmeca," pravi desni zunanji igralec Žiga Mlakar.

Celjska zasedba je na dosedanjih dvobojih dvakrat premagala imenitnega nemškega tekmeca, ena tekma se je končala z nedoločenim izidom, na preostalih sedmih dvobojih pa je zmagal Kiel, ki je v prvem krogu ugnal norveški Elverum s 36:26. Celjska zasedba je v uvodnem krogu v Aalborgu klonila z 32:36.

Preberite še: