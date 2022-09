Slovenske rokometašice že pilijo podrobnosti

Slovensko žensko rokometno reprezentanco le še dober mesec loči do letošnjega vrhunca - domačega evropskega prvenstva, ki ga bo Slovenija med 4. in 20. novembrom priredila skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro. Selektor Dragan Adžić je danes v Ljubljani zbral svoje izbranke na zadnjem pripravljalnem tednu pred sklepnimi pripravami za EP.

Skupni teden bodo Slovenke izkoristile tudi za piljenje detajlov in uigravanju taktičnih zamisli na igrišču. Pri tem jim bosta v veliko pomoč dve pripravljalni tekmi z Madžarkami. Prva bo na sporedu v četrtek ob 19. uri v celjski dvorani Zlatorog, povratna pa dva dni kasneje ob 17.30 v ljubljanski dvorani Stožice.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi je na priprave povabil 19 igralk, prispelo jih je 18. Na treningih ekipe ne more sodelovati krožna napadalka ajdovskega Mlinotesta Urša Zelnik, ki ima težave s prstom na nogi. Kljub temu bo Gorenjka občasno obiskala svoje soigralke na pripravah in sodelovala pri aktivnostih izven igrišča.

Na njegovem seznamu so vratarke Branka Zec, Maja Vojnović in Amra Pandžić, krilne rokometašice Ema Abina, Tamara Mavsar, Maja Svetik, Alja Varagić in Tija Gomilar Zickero, zunanje igralke Erin Novak, Tjaša Stanko, Ana Abina, Elizabeth Omoregie, Nina Zulić, Nina Žabjek, Ana Gros in Barbara Lazović ter krožni napadalki Valentina Tina Klemenčič in Nataša Ljepoja.

"Vesel sem zbora, na katerem smo se zbrali še v bolj pozitivnem vzdušju kot na prejšnjih akcijah. Približuje se veliko tekmovanje, na katerega se pripravljamo že dlje časa. Veseli me raven trenutne pripravljenosti igralk, ki igrajo po Evropi in pri ljubljanskem Krimu. Še naprej počasi osvajamo skupne poglede in rastemo kot ekipa," je ob snidenju reprezentance dejal selektor Adžić.

"Verjamem, da lahko z našo željo in borbenostjo odigramo odlični tekmi že ta četrtek in soboto v Celju in Ljubljani, kamor na tribune vabim vse navijače," je dejala 35-letna vratarka Branka Zec. Foto: Vid Ponikvar

"Ko sem prevzel reprezentanco Slovenije, smo glavne poudarke namenili izboljšavi telesne pripravljenosti reprezentantk, razvoju značaja in osredotočenosti v obrambi. Zadnja analiza je pokazala, da smo pri vseh treh segmentih naredili velik korak naprej," je dodal Črnogorec, ki je vodenje slovenskih rokometašic prevzel lanskega marca.

"Verjamem, da zdaj Madžarsko pričakujemo veliko bolje pripravljeni kot pred časom Norveško, Črno goro ali Dansko. Madžarska je sijajna reprezentanca, s precejšnjim številom mladih rokometašic, ki so bile dominantne v svojih generacijah v mlajših reprezentančnih selekcijah. Njihov zadnji velik dosežek je zmaga na gostovanju v Španiji v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo," je na koncu dejal Adžić.

"Zbrale smo se v celotnem številu. Upam, da brez težav s poškodbami in boleznimi mine tudi ta teden. Zagotovo si želimo s soigralkami opraviti kar se da kakovostne treninge in dobro odigrati enega zadnjih preizkusov pred prvenstvom. Želje pred domačim tekmovanjem so visoke. Verjamem, da lahko z našo željo in borbenostjo odigramo odlični tekmi že ta četrtek in soboto v Celju in Ljubljani, kamor na tribune vabim vse navijače," je dejala 35-letna vratarka Branka Zec.

"Vesele smo novega snidenja in dejstva, da smo prisotne vse. Teden, ki je pred nami, si želimo čim bolje izkoristiti kot pripravo za prvenstvo, saj bo na naslednjem zboru šlo že zares," je dodala Maja Svetik.

Vstopnice za obe tekmi z Madžarsko so že na voljo na vseh prodajnih mestih sistema Eventim ter preko spleta. V predprodaji njihova cena znaša osem evrov.