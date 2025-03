Zmagovalke slovensko-srbskega dvoboja bodo napredovale na 27. izvedbo SP, ki ga bosta med 26. novembrom in 14. decembrom gostili Nemčija in Nizozemska.

Prva tekma bo na sporedu v sredo, 9. aprila ob 18. uri v celjski dvorani Golovec, povratna pa štiri dni kasneje v Boru.

Adžić je na seznam uvrstil krilne igralke Emo Abina, Tinkaro Kogovšek, Živo Čopi in Emo Marijo Marković, zunanje igralke Ano Abina, Emo Hrvatin, Erin Novak, Tjašo Stanko, Nušo Fegic, Nino Zulić, Špelo Bajc in Ivono Barukčić, krožne napadalke Manco Jurič, Natašo Ljepoja in Lano Puncer ter vratarke Dijano Đajić, Karin Kuralt in Majo Vojnovič.

"Upam, da se bodo lahko vse igralke, ki se nahajajo na seznamu, tudi udeležile reprezentančne akcije. Po daljši odsotnosti bo z nami znova Nina Zulić, medtem ko so bile ostale rokometašice del ekipe v dosedanjih akcijah novega olimpijskega ciklusa," je dejal selektor Adžić za slovensko zvezo in dodal: "Na seznamu so trenutno vse najkakovostnejše igralke, ki so na voljo reprezentanci. Nič drugače ne bo pri naših tekmicah, Srbkinjah."

Zulić je za reprezentanco nazadnje nastopila pred dobrim letom in pol, oktobra 2023. V vmesnem času je organizatorka igre postala mamica, po vrnitvi na igrišče pa ji je udeležbo na zadnji reprezentančni akciji preprečil zlom prsta.

Že pred tem je bilo jasno, da reprezentanci ne bosta mogli pomagati levokrilna igralka Maja Svetik, ki je po poškodbi na evropskem prvenstvu prestala operacijo ramena, in Nena Černigoj, ki okreva po operaciji pretrgane ahilove tetive. Prva sicer ostaja povezana z reprezentanco, saj je prevzela naloge tehnične vodje.

