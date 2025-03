Slovenke spoznale tekmice na poti do EP 2026

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je dobila tekmice v kvalifikacijah za nastop na naslednjem evropskem prvenstvu, ki bo na sporedu decembra 2026. Izbranke Dragana Adžića se bodo za mesto med evropsko elito v skupini 3 borile z Belgijo, Severno Makedonijo in Nemčijo, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Prvi kvalifikacijski ciklus bo na sporedu med 15. in 19. oktobrom. Slovenke se bodo tedaj v domovini najprej pomerile z Belgijo, nato pa gostovale pri Severni Makedoniji. V drugem ciklusu jih med 4. in 8. marcem čakata tekmi z Nemčijo, v tretjem delu med 8. in 12. aprilom pa povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami.

"Z Nemčijo imamo v bližnji preteklosti negativne izkušnje, kar bo zagotovo dodaten motiv, da jo končno tudi premagamo. Reprezentanca Severne Makedonije je v procesu z novim mladim trenerjem in bo zagotovo zahtevala kakovostno analizo ter pripravo, medtem ko Belgija že dolgo ni na ravni, da bi se uvrščala na največja tekmovanja. Verjamem, da bo naša nova generacija igralk okusila igranje na evropskem prvenstvu in da bo na vsaki kvalifikacijski tekmi na visoki ravni izpolnjevala vse zadane naloge," je ob razkritju tekmic na poti do 10. slovenskega nastopa med evropsko elito dejal selektor Adžić.

Nemčija, ki je bila izžrebana iz prvega kakovostnega bobna, je bila v zadnjem obdobju redna tekmica Slovenk in dobila vse tri tekme. Najprej je bila boljša v Neu Ulmu na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Parizu (25:31), nato tudi v francoski prestolnici (22:41), po pomladitvi ekipe pa se je Slovenija z njo pomerila tudi decembra na zadnjem evropskem prvenstvu (16:35). Nemčija je tekmovanje sklenila kot 7., Slovenija tri mesta nižje.

"Verjamem, da bo naša nova generacija igralk okusila igranje na evropskem prvenstvu in da bo na vsaki kvalifikacijski tekmi na visoki ravni izpolnjevala vse zadane naloge," je dejal Adžić. Foto: Anže Malovrh/STA

Severna Makedonija je bila ena ducat reprezentanc, ki so zadnji Euro sklenile po prvem delu. Točka s treh tekem jo je posadila na 18. mesto. Zadnji dvoboj s Slovenijo sega v Euro Cup, ki so ga pred evropskim prvenstvom 2022 premierno igrale gostiteljice tekmovanja in branilke naslova. Slovenke so tedaj dobile oba dvoboja – v Celju z 29:28, v Skopju pa s 27:20.

Z Belgijkami slovenska vrsta izkušenj nima. V kvalifikacije so se prebile preko predkroga z zmagama proti Luksemburgu in Cipru, na kateremkoli velikem tekmovanju pa do danes še niso nastopile.

Evropsko prvenstvo na sporedu decembra 2026

Evropsko prvenstvo bo med 3. in 20. decembrom 2026 prvič v zgodovini gostilo pet držav. K soorganizaciji so pristopile Poljska, Romunija, Češka, Slovaška in Turčija. Ker so si poleg njih z medaljo na zadnjem evropskem prvenstvu mesto zagotovile še Norveška, Danska in Madžarska, je na tekmovanju prostih še 16 mest. Tja se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci vsake izmed šestih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretje uvrščene reprezentance celotnih kvalifikacij.

"To bo prvo veliko tekmovanje, ki bo štelo tudi za nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028. Verjamem, da je Slovenija blizu nastopu na novem evropskem prvenstvu in da bo tam še nadaljevala ekipno rast, kot smo ji bili priča v zadnjem obdobju po pomladitvi reprezentance," je po žrebu še dodal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

Slovenske rokometašice so do danes nastopile na devetih evropskih prvenstvih. Najvišje so se zavihtele leta 2022, ko so na prvenstvu v domovini zasedle osmo mesto in s tem napravile prvi korak proti premiernemu nastopu na olimpijskih igrah.

Blizu ponovitvi najboljšega dosežka so bile tudi konec minulega leta, ko so v Avstriji v izredno pomlajeni zasedbi navduševale z nastopi. Prikazale so izjemno borbenost, srčnost in nepopustljivost ter s prebojem v drugi del tekmovanja presegla pričakovanja. Na koncu so osvojile 10. mesto.

Nastopile so še na Danskem 2002 (10. mesto), Madžarskem 2004 (9. mesto), Švedskem 2006 (16. mesto) ter 2016 (14. mesto), Danskem in Norveškem 2020 (16. mesto) ter 2010 (16. mesto) in v Franciji 2018 (13. mesto).

Pred kvalifikacijami za evropsko prvenstvo se bodo slovenske rokometašice potegovale za nov nastop med evropsko elito konec letošnjega leta. Tekmica bo Srbija. Prva tekma bo na sporedu v sredo, 9. aprila ob 18. uri v Celju, povratna pa štiri dni za tem v Boru.

Preberite še: