Slovenski rokometni as Aleks Vlah bo v naslednjih štirih sezonah nosil dres Kielc, je poljski klub v sredo sporočil na družbenih omrežjih in spletni strani. Vlah bo do konca sezone igral za danski Aalborg, nato pa bo oblekel rumeni dres poljskega velikana, za katerega brani tudi njegov rojak Klemen Ferlin.

Srednji in levi zunanji Vlah zadnji dve sezoni igra za Aalborg, obenem pa je pomemben člen slovenske izbrane vrste. Z njo se je nazadnje veselil uvrstitve na evropsko prvenstvo, na zadnjih dveh tekmah proti Severni Makedoniji pa je zabil kar 19 golov.

Pred tem je 27-letni Vlah v klubski karieri igral za Celje Pivovarno Laško, Zagreb, člansko pot pa je začel pri Kopru.

To sezono je za Aalborg v ligi prvakov dosegel 43 golov ter 82 v danskem prvenstvu, je v izjavi za javnost zapisal poljski klub.

Slovenijo je uspešno zastopal na zadnjih olimpijskih igrah, na katerih je reprezentanca zasedla četrto mesto. Tam je na osmih tekmah dosegal 56 golov. Večje razočaranje je doživel na januarskem svetovnem prvenstvu, ko se Slovenija ni uvrstila v četrtfinale.

Vlaha so Poljaki v družbi glavnega trenerja Talanta Dujšebajeva že predstavili na sredini novinarski konferenci, na kateri je podpisal pogodbo do konca sezone 2028/29. Slovenski as je pred tem v Kielcah že opravil zdravniške preglede, so še dodali v izjavi.

"Res sem vesel, da sem tukaj. Hvaležen sem za to priložnost v Kielcah. Spoštujem klub in trenerja Talanta Dujšebajeva, komaj čakam, da se poleti pridružim ekipi," je v prvi izjavi na novinarski konferenci dejal Vlah.

"V karieri gojim najvišje ambicije in tu vidim priložnost, da jih uresničim z naslovom v ligi prvakov in v poljskem prvenstvu. Ciljam na sam vrh," je še novinarjem dejal 27-letni srednji zunanji.

