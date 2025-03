Gaber proti Vlahu, Barcelona z Makucem in Jancem že v četrtfinalu

V 14. krogu rokometne lige prvakov je Barcelona z Domnom Makucem (trije goli) in Blažem Jancem (brez gola) danes s 36:27 premagala Kolstad in si kot zmagovalka skupine že zagotovila mesto v četrtfinalu. Zagreb Aleksa Kavčiča (trije goli) je s 26:27 izgubila s Kielcami, pri katerih je Klemen Ferlin poškodovan, Szeged Boruta Mačkovška (dva gola) pa je s 24:31 izgubil na gostovanju pri Magdeburgu. Nantes z Matejem Gabrom (Rok Ovniček poškodovan) danes gosti Aalborg Aleksa Vlaha.

Barcelona je vpisala še deseto zmago, ob dveh remijih in porazih pa je z 22 točkami končala na prvem mestu skupine B in si priigrala neposredno uvrstitev v četrtfinale. Tja se bo uvrstila tudi drugouvrščena ekipa skupine, o tem pa bo odločal večerni dvoboj Nantesa in Aalborga.

Poraženec tega dvoboja bo končal na tretjem mestu in bo moral v dodatne boje za uvrstitev v četrtfinale. To velja tudi za ekipe od četrtega do šestega mesta.

V četrtek se bo Veszprem (Gašper Marguč) pomeril z ekipo Füchse Berlin. Pelister Domna Tajnika in Nejca Cehteta; slednji zaradi poškodbe ne igra, se bo pomeril s PSG, Wisla Plock Tima Cokana, Mihe Zarabca in Mitje Janca bo gostila Sporting.

