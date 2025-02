Nadaljuje se boj za evropsko krono

Z obračunoma med Aalborgom Aleksa Vlaha in Zagrebom Mihe Kavčiča ter Bukarešto in Wislo Plock Tima Cokana, Mihe Zarabca in Mitje Janca se bo danes začel 13. krog rokometne lige prvakov. Kielce bodo brez poškodovanega Klemna Ferlina gostile Nantes z Matejem Gabrom (Rok Ovniček je poškodovan).