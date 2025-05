Okrnjena reprezentanca Slovenije začela priprave na Eurobasket

Grškega strokovnjaka na slovenski klopi Georgiosa Dikaulakosa v Italiji čaka odločilna peta tekma finala, Sara Vujačić in Ajša Sivka imata klubske obveznosti v Španiji oziroma Franciji, Teja Oblak, Eva Lisec in Mojca Jelenc pa so dobile nekaj dodatnih dni odmora po dolgih in napornih sezonah.

Posebna zgodba je Američanka Jessica Shepard, ki bo čez nekaj dni začela sezono v ameriški ligi WNBA (Minnesota Lynx), zato se bo slovenski reprezentanci pridružila tik pred prvenstvom. Po pravilih jo mora klub spustiti sedem dni pred začetkom eurobasketa.

Od članic začetne peterke je v Zrečah le Zala Friškovec, ki ima za seboj najboljšo sezono v karieri in ki je tako kot ostale prisotne igralke na prvih treningih komaj čakala začetek reprezentančnih priprav. Poleg nje so v Zrečah še Lea Bartelme, Špela Brecelj, Ajda Burgar, Tina Cvijanović, Lea Debeljak, Teja Goršič, Hana Ivanuša, Sara Sambolić, Maruša Seničar in Zoja Štirn.

"Vedno se je lepo vrniti v Slovenijo in se srečati s soigralkami. Kar nekaj mesecev se nismo videle, tako da se imamo ogromno za pogovorit. Vse se zavedamo, kaj nas čaka, zakaj smo tukaj in kaj vse smo morale narediti, da smo se uvrstile na evropsko prvenstvo," je dejala 25-letna Friškovec, ki je s Sopronom osvojila madžarsko prvenstvo.

"Zagotovo je bila to moja najboljša sezona doslej. Malce grenkega priokusa je ostalo zaradi poraza v polfinalu eurocupa, a glede na to, da bom tudi naslednjo sezono igrala v Sopronu, mislim, da lahko naredimo korak več," je na medijskem dnevu reprezentance v Zrečah povedala Zala Friškovec.

Teja Oblak je dobila nekaj več prostih dni. Foto: Aleš Fevžer

Čakanje na Jessico Shepard

Ljubljančanka je dodala, da jo pozna priključitev Jessice Shepard ne skrbi, saj se je Američanka v zadnjem letu dodobra spoznala s sistemom igre Slovenije, zelo pa je bila vesela desetega mesta Ajše Sivke na letošnjem naboru lige WNBA (Chicago Sky). "Vse punce smo bile zelo vesele. Zame je čast igrati s tako košarkarico. Je velik potencial, pravi dragulj, ki ga v Sloveniji že dolgo nismo imeli."

Slovenska reprezentanca bo imela 36 dni priprav, ki jih bo opravila v Zrečah, Mariboru, Kranjski Gori in Ljubljani. Vmes bo odigrala tri tekme v Sloveniji ter dve v Srbiji. 23. maja se bo v štajerski prestolnici srečala s Portugalsko, 5. junija bo v Kranjski Gori gostila Veliko Britanijo, 11. junija pa jo v Ljubljani čaka Črna gora. Vstopnice za prijateljske tekme so v prodaji od danes dalje.

Evropsko prvenstvo bo potekalo od 18. do 29. junija v Brnu, Hamburgu, Bologni in Pireju, kjer bodo tudi tekme na izpadanje oziroma za medalje. Slovenija bo predtekmovanje igrala v Bologni s Srbijo, Italijo in Litvo.

