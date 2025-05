Eva Lisec z Jekaterinburgom ruska prvakinja v košarki

Slovenska košarkarica Eva Lisec je v Rusiji prišla do trojne krone. Z UMMC Jekaterinburgom je namreč prepričljivo osvojila državno prvenstvo. Po superpokalu in pokalu so članice zasedbe iz Jekaterinburga v vitrine kluba dodale še tretji pokal v sezoni, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Tudi na tretji tekmi finalne serije so bile s soigralkami prepričljivo boljše od Nadežde. V gosteh so zmagale z 88:56. Slovenska reprezentantka Lisec je znova odigrala ter v dobrih 20 minutah igre zabeležila devet točk, štiri skoke in podajo.

Izmed sedemnajsterice reprezentantk, ki so na seznamu selektorja Georgiosa Dikaioulakosa za junijsko evropsko prvenstvu, v naslednjih dneh klubske obveznosti čakajo le še trojico Ajšo Sivka, Mojco Jelenc in Saro Vujačić.

Sivka se bo podala v boj za naslov francoskih državnih prvakinj. Tarbes je redni del sezone končal na osmem mestu in za rep ujel uvrstitev v četrtfinale. Tam je po pravi drami proti Bourgu le s točko prednosti v skupnem seštevku napredoval v polfinale ter se nato prek ekipe Flammes Carolo uvrstil v finale.

Tarbes v velikem finalu čaka evroligaški Landes, ki je bil v letošnji sezoni blizu uvrstitve na zaključni turnir šesterice najelitnejšega ženskega klubskega tekmovanja. Pot mu je s Prago v dodatni kvalifikacijski tekmi preprečila Teja Oblak. Ekipi v finalu francoskega prvenstva igrata na dve zmagi. Prva tekma bo na sporedu 10. maja, druga 14. maja in morebitna tretja 16. maja.

Zanimiv medsebojni dvoboj pa v četrtfinalu španske druge lige bijeta Mojca Jelenc in Sara Vujačić. Po prvi tekmi ima več razlogov za zadovoljstvo slednja, saj je CAB Estepona na gostovanju Paterno ugnala z 82:73. Obe sta na parketu prebili 15 minut. Sara Vujačić je za zmagovalke prispevala osem točk, dva skoka in podajo. Mojca Jelenc je tekmo končala z dvema točkama in podajo. Ekipi povratni dvoboj čaka 10. maja.

