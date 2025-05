Trije košarkarji Partizana so bili v noči na ponedeljek vpleteni v ulični pretep v Beogradu, potem ko so se domnevno branili pred rasističnimi žaljivkami in nadlegovanjem. V ponedeljek zvečer je dogajanje potrdil tudi srbski klub in obljubil sodelovanje z oblastmi pri reševanju dogajanja.

V zgodnjih jutranjih urah ponedeljka je v bližini priljubljenega beograjskega nočnega kluba izbruhnil prepir, v katerega je bilo vpletenih več igralcev kluba Partizana, v sporu naj bi bila ena oseba huje poškodovana, dve pa lažje.

Klub je od takrat potrdil, da so bili v incidentu ujeti trije njegovi košarkarji, in izdal izjavo, v kateri je obsodil okoliščine, ki so privedle do nasilja. Po uradni izjavi za javnost je skupina moških rasno zlorabljala športnike, "dekleta, ki so jih spremljala, pa naj bi bila verbalno nadlegovana z žaljivkami zgolj zato, ker so bila v družbi moških s temnejšo poltjo". Imena vpletenih sicer v klubu niso navedli, so pa bili v nedeljo zvečer v beograjskem klubu Carlik Jones, Sterling Brown, Isaac Bonga in Frank Ntilikina, ki pa naj v spor pozneje ne bi bil vpleten.

BREAKING NEWS: Carlik Jones, Sterling Brown and Bonga were involved in a fight that caused injuries.



Carlick Jones broke a bottle on some guy's head in front of Belgrade night club#basketballmaniacs #basketball #partizan #serbia #paobc #olympiacosbc #euroleague pic.twitter.com/bGaafoWgUo — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) May 5, 2025

Besedni incident se je stopnjeval, ko je ista skupina domnevno čakala igralce pred klubom in jih fizično napadla, košarkarji Partizana pa so se branili. Incident se je zgodil po zmagi Beograda nad Mego po obračunu lige ABA v nedeljo zvečer.

Po družbenih omrežjih kroži videoposnetek, na katerem je videti, kako eden od igralcev Beograda med pretepom udari moškega po glavi.

Ko je na kraj dogajanja prispela policija, so košarkarji že odšli, vendar naj bi v prihodnjih dneh podali uradne izjave. "Na zahtevo pristojnih organov bodo košarkarji podali uradne izjave," so sporočili iz kluba in dodali, da bodo vse interne disciplinske zadeve obravnavane v skladu z internimi pravili kluba.

Preberite še: