Za konec še slovenski derbi, spodbudna novica iz ljubljanskega tabora

Krka trenutno zasedba 14. mesto na lestvici in si je že zagotovila obstanek v regionalni ligi. Gre za četrto letošnjo medsebojno tekmo, vse tri dosedanje (v superpokalu, Pokalu Spar in ABA ligi) so dobili Ljubljančani. Najtesneje je bilo prav v ABA ligi, kjer so decembra v Stožicah slavili po podaljšku s 84:82.

"Olimpija nam letos ne odgovarja. Doživeli smo dva visok poraza, v tekmi, kjer smo bili blizu pa Olimpija ni bila mentalno pripravljena po treh dneh na letališču, v temo pa so šli mogoče celo malo podcenjevalno. Verjamem, da tega sedaj ne bo. Rabijo zmago, da bi mogoče lahko prehiteli Igokeo. Mi se na tej zadnji tekmi v ligi ne smemo sprostiti. Že pred tekmo s Crveno zvezdo sem igralce opozarjal, da po zagotovljenem obstanku v ABA ligi sezona ni končana. Za nas je državno prvenstvo izredno pomembno, zbrani moramo ostati do samega konca. Tako bo pomembna tudi tekma z Olimpijo, čeprav nam zmaga uvrstitve na lestvici ne bi spremenila. Lahko pa bi nam zagotovila ogromno mero samozavesti v primeru ugodnega rezultata. Vabim vse navijače, da nam, tako kot so nam proti Heliosu, pomagajo tudi proti Olimpiji," je pred tekmo dejal strateg Krke Dejan Jakara.

"Mi se na tej zadnji tekmi v ligi ne smemo sprostiti," pravi Jakara. Foto: Aleš Fevžer

Na drugi strani so Zmaji še vedno v boju za boljše izhodišče pred začetkom končnice, a končni rezultat ni več le v njihovih rokah. Ljubljančani so tako kot Igokea po 29 odigranih tekmah pri izkupičku 18 zmag in 11 porazov. Z morebitno zmago Cedevite Olimpije v soboto v Novem mestu in morebitnim porazom Igokee proti Mornarju-Barskemu zlatu, bi ljubljanski kolektiv redni del sezone sklenil na petem mestu. V primeru zmag ali poraza obeh ekip ali pa zmage Igokee in poraza Cedevite Olimpije, bi Mitrovićeva četa redni del zaključila na šestem mestu. V tem tednu se je ekipnim treningom znova priključil kapetan Jaka Blažič. Četrtkov trening je zaradi bolečin, ki so bile posledice padca na treningu, izpustil Danilo Tasić. Andrija Stipanović še naprej trenira po prilagojenem programu, so še sporočili iz ljubljanskega kluba.

"Pred nami je tekma, s katero oboji zaključujemo redni del sezone. Ostati moramo osredotočeni, v ritmu in v formi ter se skušati izogniti poškodbam. Z igrišča je še naprej odsoten Andrija Stipanović, trening je izpustil tudi Danilo Tasić, ekipnim treningom pa se je priključil Jaka Blažič, ki bo na sobotni tekmi stopil na parket. Igralci na obeh straneh morajo prikazati dobro predstavo, mi pa bomo priložnost izkoristili tudi za pripravo na končnico," je pred sobotno tekmo v Novem mestu povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.

