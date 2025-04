Nedeljski večer je v Stožicah postregel z derbijem med Cedevito Olimpijo in Partizanom, ki so ga na koncu pred več kot osem tisoč gledalci dobili Beograjčani z 81:71. "Zelo mi je všeč karakter te ekipe, ki je še enkrat več dokazala, da nikoli ne odneha," je bil kljub porazu zadovoljen trener Olimpije Zvezdan Mitrović, z izbranimi besedami pa je o Cedeviti Olimpiji spregovoril tudi strateg Partizana Željko Obradović.

V ljubljanskih Stožicah se je v nedeljo zvečer prvič v tej sezoni zbralo več kot osem tisoč gledalcev. Kljub temu da je bila približno polovica teh v podporo Partizanu, pa je Ljubljana v nedeljo dihala košarkarsko. Cedevita Olimpija se je kljub slabemu začetku dobro upirala evroligaškemu tekmecu, a bila pri kovanju preobrata vselej za korak prekratka.

"Igrali smo proti nasprotniku, ki ga zelo spoštujemo. Zdaj je povsem drugače igrati proti njim, ker so izpadli iz evrolige, na katero so bili osredotočeni pred tem. To je velika razlika v kvaliteti, igra mačke z mišjo. Že pred tekmo sem vedel, da se bo največji manko poznal pri odsotnosti dveh najbolj izkušenih košarkarjev Jake Blažiča in Andrije Stipanovića. Ob tem smo igrali samo z enim centrom, 18-letnim Berignerjem, ki ne more sam parirati takšnim imenom. Tu smo na začetku zapadli v težave," je po tekmi dejal Zvezdan Mitrović, ki je bil kljub porazu zadovoljen s predstavo svoje zasedbe.

Cedevita Olimpija je Partizanu ves čas dihala za ovratnik, a do preobrata ni mogla. Foto: Aleš Fevžer

"Zelo mi je všeč karakter te ekipe, ki je še enkrat več dokazala, da nikoli ne odneha. Vidi pa se, da je bil določen pritisk, že na odstotku zadetih metov. Prejšnji teden smo imeli 60-odstoten izkoristek meta iz igre, zdaj nekje okoli 25-odstoten. To je druga raven igre. Med pozitivnimi stvarmi lahko izpostavim našo borbo, do konca se nismo predali. Težko je igrati proti ekipi, ki se zdaj ves teden pripravlja samo na eno tekmo. Če bi bilo to pred dvema mesecema, bi bile stvari morda drugačne. To je bil naš maksimum," je še dodal Mitrović.

Odsotnost Blažiča in Stipanovića

V ljubljanskem taboru se je ob močni zasedbi Partizana še za odtenek bolj kot sicer poznala odsotnost Jake Blažiča in Andrije Stipanovića, ki po besedah Mitrovića še vsaj nekaj časa ne bosta nared za največje napore. "Informacije niso preveč pozitivne, Blažič še trenira individualno, Stipanović prav tako. Mislim, da je za oba težko pričakovati, da se bosta vrnila še v tej sezoni, bomo videli. Ne morem reči ničesar optimističnega, oba se trudita, maksimalno vlagata v povratek, a to ne gre tako hitro," je bil previden Mitrović.

Po enajstem porazu v regionalni sezoni je bolj ali manj že jasno, da bo ljubljanska zasedba najverjetneje v končnico krenila na šestem mestu. Za osvojitev petega bi namreč morali Ljubljančani v soboto premagati Krko, ob tem pa bi morala Igokea izgubiti proti že odpisanemu zadnjemu Mornarju, kar pa je seveda zelo malo verjetno. Če bodo torej Ljubljančani zasedli šesto mesto, jih v končnici čaka boj s tretjeuvrščeno ekipo. To je trenutno Dubaj, ki ga vodi Jurica Golemac.

Partizan je imel v nedeljo izdatno podporo svojih navijačev. Foto: Aleš Fevžer

Finance, finance ...

Dejstvo je, da bi se ljubljanska zasedba v boju za čim boljša mesta v končnici težko povzpela še višje, saj je konkurenca v jadranski ligi izjemno močna, ob tem pa so vse močnejše tudi finance vse več ekip, ne zgolj evroligaških Partizana in Crvene zvezde.

"Mi nismo na takšni ravni in kar nerodno mi je, če pogledamo proračun enega in drugega kluba. Pozna se, da imajo res kvalitetno ekipo. Pomembno mi je, da fantje premagajo pritisk in zadevajo, ko so na odprtem metu. To je psihološka priprava, fantje delajo, in čeprav je nasprotnik tako kvalitetna ekipa, se ne predajajo. Imajo pa takšne ekipe igralce, ki so sami po sebi vodje," je dejal Mitrović, ki si obeta, da bodo v upravi pred začetkom novega obdobja izdatno odprli denarnice.

Ljubljanska zasedba je sicer tudi s trenutno ekipo dokazala, da je bila v tej sezoni več kot konkurenčna v evropski druščini Eurocupa. A vprašanje je, v kakšni zasedbi se bo slovenski pokalni prvak podal v novo sezono, saj po koncu te pod pogodbo ostajajo le še Jaka Blažič, D. J. Stewart, Aleksej Nikolič in Bine Prepelič, medtem ko se večini tujcem, na čelu z nosilci Bryntom Lemarjem, Devinom Robinsom in Devantejem Jonesom, pogodbe iztečejo.

V Stožicah se je v nedeljo prvič v sezoni zbralo več kot osem tisoč ljudi. Foto: Aleš Fevžer

"O financah za novo sezono z upravo še nismo veliko govorili, sezone še ni konec. S tem, kar imamo, smo odigrali odlično sezono, težko pa je to ponavljati in biti ves čas na nivoju. Seveda pogledujemo proti naslednji sezoni in sestavi ekipe že od novega leta, a konkretnih informacij nimam, to so bolj vprašanja za upravo. Gotovo si kot trener želim še večjega razpona, čeprav nikoli ne veš, kaj to pomeni v primerjavi s konkurenco. Želim si močne ekipe, da nekaj fantov ostane tukaj. Vesel sem, da se je dvorana v drugem delu sezone lepo popolnila, to je bil tudi naš cilj pred sezono. Normalno, da bi si želeli biti še višje na lestvici, a tekmeci so zelo močni. ABA liga je res še močnejša, kot je že bila," je še dodal Mitrović.

Obradović pohvalil ljubljansko zasedbo

Črnogorski strokovnjak je bil po srečanju deležen tudi posebne pohvale s strani trenerja Partizana Željka Obradovića, ki si je s svojo ekipo po zmagi zagotovil drugo mesto po rednem delu sezone. "S to tekmo smo želeli potrditi drugo mesto po rednem delu, igrali smo proti ekipi, za katero sem že pred začetkom rekel, da jo izjemno vodi trener Mitrović. Po njegovem prevzemu trenerskega stolčka Olimpija igra zelo dobro, agresivno, jasno vedo, kaj želijo storiti v vsakem trenutku na igrišču. Danes jim je to uspelo in za to jim čestitam. Ob tem so igrali še brez dveh pomembnih košarkarjev, v rotaciji so se vračali v igro, smo pa v pomembnih trenutkih potem odigrali najboljšo obrambo. Bila je lepa tekma, hvala navijačem," je še dodal Obradović.

