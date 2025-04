Mladi up ljubljanske Cedevite Olimpije Joan Beringer se je prijavil na letošnji nabor za ligo NBA, ki bo 25. in 26. junija v New Yorku.

Francoski talent Joan Beringer se je pred to sezono kot član mladinske selekcije Cedevite Olimpije priključil treningom članske ekipe in trenerski štab tako zelo navdušil, da so mu staremu vsega 18 let dali priložnost na tekmah lige ABA in EuroCupa. Na evropskem parketu je v povprečju dosegal po 4,6 točke in 5,3 skoka na tekmo, v jadranski ligi pa 4,6 točke in 4,1 skoka.

Večkrat je navdušil in hitro se je začelo omenjati, da ima potencial za ligo NBA. Očitno je bilo zanj res precej zanimanja in zdaj so iz Cedevite Olimpije sporočili, da se je prijavil za letošnji nabor. Klubi lige NBA bodo med najboljšimi talenti iz študentskega prvenstva in lig širom po svetu izbirali konec junija v New Yorku.

Joan Beringer je svojo prvo profesionalno pogodbo podpisal konec novembra 2024. Cedeviti Olimpiji se je zavezal do leta 2028. Ob predčasnem odhodu se klubu tako lahko nasmiha tudi odškodnina.