V 29., predzadnjem krogu rednega dela lige ABA je Cedevita Olimpija v Stožicah izgubila s Partizanom z 71:81. Ljubljančani so po prvem polčasu zaostajali za 12 točk, se v drugem ves čas približevali nasprotniku, a jim preobrat ni uspel. Krka ob 20.00 gostuje v Beogradu pri Crveni zvezdi. Po porazu Cibone proti Borcu so si košarkarji iz Novega mesta sicer že priborili končno 14. mesto in s tem obstanek v ligi.

Liga ABA, 29. krog:

Nedelja, 27. april:

Foto: Aleš Fevžer Košarkarji Cedevite Olimpije so v predzadnjem krogu izgubili s Partizanom, kar bolj ali manj pomeni, da bodo v četrtfinale krenili s šestega mesta in se bodo v boju na dve zmagi pomerili s tretjeuvrščenim moštvom, na tem mestu je trenutno Dubaj. Partizan si je z zmago pred več kot 8.000 gledalci v Stožicah zagotovil najmanj drugo mesto, v zadnjem krogu pa mu lahko Dubaj z zmago proti Budućnosti prinese celo najboljše izhodišče. Tudi Cedevita Olimpija ima še teoretične možnosti, da prehiti Igokeo na petem mestu, vendar bi za to potrebovala zmago zadnjeuvrščenega Mornarja v zadnjem krogu ter svoji dve točki z gostovanja v Novem mestu.

Na tekmi je bil tudi nekdanji član Cedevite Olimpije Karlo Matković. Foto: Aleš Fevžer Čeprav so Ljubljančani že na začetkutekme zaostali 0:11 in bili vseh 40 minut v zaostanku, so se v zadnji četrtini dovolj približali gostom, da so bili gledalci do zadnjih minut v napetosti. Žal se domačim na manj kot štiri točke zaostanka ni uspelo spustiti, tako da so Beograjčani na koncu zasluženo osvojili obe točki. Pri zmajih, ki so zadeli le štiri trojke, skok pa izgubili zgolj 32:35, so imeli trije igralci dvomestno številke točk. Brynton Lemar jih je dosegel 17 (trojke 3:6), JR Stewart 13 (met iz igre 4:8), Joan Beringer pa deset. Najvišji statistični indeks je zbral Devante Jones za 6 točk, 5 skokov, 5 podaj in 4 ukradene žoge.

Očitno bodo košarkarji Cedevite Olimpije v četrtfinale krenili s šestega mesta. Foto: Aleš Fevžer

Liga ABA, 29. krog:

Petek, 25. april:

Sobota, 26. april:

Nedelja, 27. april:

Ponedeljek, 28. april:

Lestvica:

Preberite še: