Za Krko proti vodilnim usodna tretja četrtina, Cedevita Olimpija do zanesljive zmage

Košarkarji Krke so v 28. krogu lige ABA v dvorani Leona Štuklja z 91:99 izgubili z vodilno Budućnostjo slovenskega trenerja Andreja Žaklja. Novomeščani so se v prvem polčasu in zadnji četrtini uspešno upirali favoriziranim gostom, je pa bila zanje usodna tretja četrtina, v kateri so Žakljevi prišli do odločilne prednosti. Že v četrtek so se na parket podali košarkarji Cedevite Olimpije. Ljubljančani so gostovali pri Studentskem centru in visoko zmagali z 107:84.