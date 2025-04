V Novem mestu boj za vrh, v Laškem za obstanek

Na sporedu bo še zadnji krog prvega dela košarkarske lige OTP banka. Zasedbi Krke in Kansai Heliosa se bosta v Novem mestu borili za prvo mesto, v Laškem pa se bosta za obstanek med elito pomerili zasedbi Zlatoroga Thermane in LTH Castingsa.

Uvodna tekma 27. kroga lige OTP banka bo odigrana v Novem mestu. Zasedbi Krke in Kansai Heliosa se borita za prvo mesto, trenutno bolje kaže Domžalčanom, ki štejejo zmago več. V medsebojnih dvobojih sta nasprotnika poravnana (1:1), tako bo zmagovalec dvoboja v končnico vstopil kot vodilno moštvo prvega dela sezone. Moštvi Krke in Kansai Heliosa sta se pomerili tudi v četrtfinalu pokala Spar, v polfinale pa so takrat napredovali varovanci Dejana Jakare.

Liga OTP banka, 27. krog Sreda, 30. april:

18.00 Krka - Kansai Helios Domžale

20.00 Zlatorog Laško - LTH Castings Sobota, 3. maj:

13.00 Šenčur - Triglav Kranj

16.00 Ilirija - Podčetrtek

19.00 Šentjur - Rogaška