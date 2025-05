Selektor izbral 17 košarkaric, Jessica Shepard prid ešele junija

Večina reprezentantk je klubsko sezono že sklenila. V prihodnjih dneh finale francoskega državnega prvenstva namreč čaka še Ajšo Sivka, v četrtfinalu španske druge lige pa moči med seboj merita Mojca Jelenc in Sara Vujačić.

Foto: Aleš Fevžer Na širšem reprezentančnem seznamu je 17 košarkaric. Gre za igralke, ki so reprezentančni dres nosile v obdobju zadnjih dveh let. Vse igralke so zdrave in nestrpno pričakujejo začetek priprav na EuroBasket, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

Prvi skupni trening bodo košarkarice opravile v nedeljo. Glede na to, da bo Jessica Shepard znova del lige WNBA, bo selektor Georgios Dikaioulakos na polno zasedbo lahko računal šele junija.

Znan je širši seznam za ženski EuroBasket 2025 na katerem je 17 košarkaric! ✨

Na seznamu grškega strokovnjaka na slovenski klopi so Lea Bertelme (Cinkarna Celje), Špela Brecelj (Kortrijk Spurs, Belgija), Ajda Burgar (Triglav), Tina Cvijanović (Alama San Martino, Italija), Lea Debeljak (Mechelen, Belgija), Zala Friškovec (Sopron, Madžarska), Teja Goršič (Constanta, Romunija), Hana Ivanuša (Hamar, Islandija), Mojca Jelenc (Valencia/Paterna, Španija), Eva Lisec (Ekaterinburg, Rusija), Teja Oblak (Praga, Češka), Sara Sambolić (Ilirija), Maruša Seničar (Saarlouis Royals, Nemčija), Jessica Shepard (Athinaikos, Grčija), Ajša Sivka (Tarbes, Francija), Zoja Štirn (Cinkarna Celje) in Sara Vujačić (Estepona, Španija).

"Vesel, da se veliko govori o slovenski ženski košarki"

Foto: Aleš Fevžer "Najprej bi želel poudariti, da sem izjemno vesel, da se v zadnjem obdobju veliko govori o slovenski ženski košarki. Še enkrat iskrene čestitke izjemni Teji Oblak za osvojeno evroligo, nadarjeni Ajši Sivka za izbor na naboru lige WNBA ter seveda Evi Lisec, Zali Friškovec in vsem ostalim reprezentantkam za odlične igre in osvojene klubske lovorike," je dejal selektor Dikaulakos.

"Vse več jih ima pomembne vloge v svojih ekipah, kar je dokaz velike kakovosti, ki jo premorejo. Junijsko evropsko prvenstvo bo vsekakor nagrada za prizadevanje in dobro delo deklet ter štaba v zadnjih dveh letih. Komaj čakam, da se zberemo na pripravah in začnemo z delom. Košarkarska zveza Slovenije nam je še enkrat več zagotovila odlične pogoje za delo. Želim si, da ostanemo zdravi. Prav gotovo pa nas bodo izjemno vzdušje, ekipni duh in marljivost gnali iz treninga v trening."

Prvenstvo bo v drugi polovici junija

Evropsko prvenstvo bodo prvič gostile štiri države - Češka (Brno), Nemčija (Hamburg), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna). Vsako prizorišče bo med 18. in 22. junijem gostilo skupinski del prvenstva, zaključni del turnirja med 24. in 29. junijem pa bo potekal v Pireju.

Slovenija bo predtekmovanje igrala v Bologni. Prva tekma jih čaka 18. junija proti Litvi, 19. junija se bodo pomerile z Italijo, 21. junija pa s Srbijo. V izločilne boje se bosta uvrstili dve najboljši reprezentanci.