Poglejte si pristanek letala Luke Dončića

V Slovenijo se je Luka Dončić z zasebnim letalom vrnil kmalu po izpadu v končnici lige NBA, potem ko so morali košarkarji Los Angeles Lakers priznati premoč Minnesoti Timberwolves, ki so bili boljši s 4:1 v zmagah. Najboljši slovenski košarkar je v Slovenijo na letališče Brnik priletel iz Dallasa z enim najboljših in največjih zasebnih letal Gulfstream G650 ER.

Celotna njegova pot med Dallasom in Ljubljano je bila dolga okrog 4.800 navtičnih milj oziroma slabih 8.900 kilometrov. Polet je trajal nekaj več kot devet ur.

Fotoutrinki vrnitve Dončića v Slovenijo:

Letalo je okoli poldneva pristalo na Brniku. Foto: Ana Kovač Nekaj navijačev je slovenskega asa pričakalo na letališču, a ga od blizu niso videli. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Iz Dallasa proti Sloveniji z najhitrejšim poslovnim letalom na svetu

Dončić je proti Sloveniji letel z enim najboljših poslovnih letal, ki so namenjena zasebnim poletom. G650 je produkt podjetja Gulfstream Aerospace, ki so ga javnosti prvič predstavili pred 15 leti. To je najhitrejše poslovno letalo na svetu, saj zmore hitrost vse do 0,925 macha. Potovalna hitrost je 480 vozlov oziroma skoraj 890 kilometrov na uro.

Letalo, s katerim je letel Dončić, ima oznako N661FX. Staro je sedem let, dolgo dobrih 30 metrov, enako znaša tudi razpon kril. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Letalo, s katerim je letel Dončić, ima oznako N661FX. Staro je sedem let, dolgo dobrih 30 metrov, enako znaša tudi razpon kril. Tako je to tudi največje poslovno letalo – izjema so v zasebni tip predelana večja komercialna potniška letala. Kabina G650 je visoka skoraj dva metra (1,96 m) ter široka dva metra in pol. Na letalu je prostor za največ 12 potnikov, upravljata pa ga dva pilota in še dodaten član posadke za zagotavljanje udobja potnikom. Kratica ER pomeni zmožnost večje količine goriva za večji domet, enako pa tudi možnost večje vzletne mase.

Bo Dončić zaigral za Slovenijo? Vse je še v zraku.

Po poročanju novinarja ESPN Dava McMenamina je Luka Dončić pripravljen, da bo letos poleti nosil dres slovenske reprezentance. "Luka Dončić se pripravlja na pomembno poletje s Slovenijo in je potrdil, da bo sodeloval na Eurobasketu 2025," je v nedeljo poročal Dave McMenamin z ESPN.

Poleti naj bi s slovensko reprezentanco sodeloval na evropskem prvenstvu. Foto: Guliverimage

"Šestindvajsetletni Dončić, ki je z Lakersi v prvem krogu izpadel iz končnice lige NBA, naj bi se zdaj osredotočil na igranje za Slovenijo. Pričakuje se, da se bo reprezentanci pridružil s svojo osebno podporno ekipo, vključno z dolgoletnim kondicijskim trenerjem Anžetom Mačkom in fizioterapevtom Javierjem Barriem Calvom, kar bo zagotovilo, da bo do začetka turnirja v vrhunski formi," je še v nedeljo poročal ESPN.