Teja Oblak prvakinja na Češkem, Zala Friškovec na Madžarskem

Slovenska košarkarica Teja Oblak je z naslovom državnih prvakinj in nazivom najkoristnejše igralke finalne serije zaključila igranje za Prago. Po dramatičnem razpletu je do naslova madžarskih prvakinj prišla Zala Friškovec, korak do ruskega naslova je oddaljena Eva Lisec, je v pregledu reprezentantk v tujini zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Teja Oblak, ki bo kariero nadaljevala v Turčiji pri Galatasarayu, je na odličen način zaključila igranje za češko Prago. S soigralkami je brez večjih težav v vitrine dodala nov naslov državnih prvakinj. Zabiny Brno so odpravile z izidom 3:0 v zmagah, zadnji tekmi so dobile z 82:75 in s 83:52.

Prvo ime finalne serije je bila prav Oblak, ki je bila izbrana za najkoristnejšo igralko. Na drugi tekmi je prispevala šest točk, skok in devet podaj. Na svoji zadnji tekmi za ekipo iz češke prestolnice pa je zbrala 16 točk, šest skokov in štiri podaje.

Dres serijskega češkega prvaka je nosila vse od leta 2018. Med drugim je bila tudi kapetanka in se podpisala pod številne klubske uspehe. Vrhunec predstavlja osvojeni naslov evrolige pred dvema tednoma.

Zala Friškovec slavila na Madžarskem

Naslova madžarskih državnih prvakinj se je s Sopronom veselila Zala Friškovec. Po izidu 1:1 je DVTK dobil tekmo v gosteh in povedel z 2:1. Sopron je po dramatičnem zaključku in košem za zmago 66:64 v izdihljajih srečanja odločitev o prvakinjah prestavil na peto tekmo, ta pa je s 54:48 pripadla Sopronu, ki se je veselil 17. državnega naslova.

Friškovec je na tretji tekmi ob porazu dosegla pet točk, štiri skoke in podajo, nato pa za zaporedni zmagi prispevala 11 točk in dva skoka ter osem točk in skok.

Naslova madžarskih državnih prvakinj se je s Sopronom veselila Zala Friškovec Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Na pragu uspeha še ...

Z nogo in pol je do osvojitve naslova Eva Lisec. Jekaterinburg proti Nadeždi vodi z 2:0. Ruski velikan je prvi dvoboj, na katerem je Lisec zbrala devet točk, sedem skokov in tri podaje, dobil z 91:83. Na drugem je bil boljši z 78:59, slovenska reprezentantka je dosegla štiri točke, tri podaje in deset skokov.

Po izgubljenem pokalnem naslovu je Lea Debeljak z Mechelenom ostala tudi brez državnega naslova. Znova je bil usoden Castors Braine. Debeljak je zabeležila 13 točk, skok in tri podaje. Enaka usoda je v finalu nemškega prvenstva doletela Marušo Seničar, Saarlouis je z 0:3 v zmagah klonil proti Kelternu. Seničar je prispevala tri skoke in podajo.

Pred vrati finala je v Italiji ostala Tina Cvijanović. Evroligaški Schio je bil za Alama San Martino pretrd oreh. Slovenska branilka je dvema točkama dodala štiri skoke in tri podaje.

Ajša Sivka se je s Tarbesom spektakularno uvrstil v polfinale. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Najdlje v zaključku sezone je v Franciji Ajša Sivka. Tarbes se je z zmago nad Bourgesom spektakularno uvrstil v polfinale. Po porazu z dvema točkama na prvi tekmi je na povratni prvouvrščeno ekipo rednega dela ugnal s tremi točkami razlike in s košem ob zvoku sirene. Sivka je prispevala šest točk, skok in podajo.

V Sloveniji je štirinajsti zaporedni in skupno 21. naslov državnih prvakinj osvojila Cinkarna Celje, v kateri je zadnjo tekmo za Celjanke odigrala Lea Bartelme, ki se seli v ZDA.

Slovenske košarkarice bodo sicer kmalu znova igrale v reprezentančnih dresih, priprave na junijsko evropsko prvenstvo bodo začele 11. maja. Selektor Georgios Dikaulakos bo seznam vabljenih košarkaric razkril prihajajoči ponedeljek.

