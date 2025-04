Eva Lisec v Rusiji z Jekaterinburgom v finale

Košarkarska reprezentantka Eva Lisec se je v Rusiji z Jekaterinburgom gladko uvrstila v finale tamkajšnjega državnega klubskega prvenstva za košarkarice. S soigralkami so še na tretji polfinalni tekmi s 84:64 prepričljivo ugnale Jenisej Krasnojarsk, so v rednem tedenskem spletnem biltenu zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Slovenska reprezentantka je bila tokrat sicer bolj zadržana, saj je dosegla štiri točke, dva skoka in dve podaji. Jekaterinburg se bo v finalu, prve tri tekme so na sporedu med 24. aprilom in 1. majem, pomeril z Nadeždo. Domače tekme bo gostil v sodobni novi dvorani, ki sprejme 12.600 gledalcev.

Po osvojitvi elitne evrolige slovenska kapetanka Teja Oblak koraka tudi proti naslovu češke prvakinje. Praga je na prvi tekmi finala namreč z 68:50 premagala Zabiny Brno. Oblak je prispevala 12 točk, tri skoke in pet podaj. Ekipi bosta na parket znova stopili v torek, tretja tekma jih čaka 25. aprila.

Izjemno razburljiv je finale med Sopronom in DVTK na Madžarskem. Prva tekma je z 82:74 pripadla Sopronu, na drugi pa je bil DVTK boljši s kar 78:47. Na torkovi tretji tekmi bo tako prav gotovo zelo vroče. Zala Friškovec je za zmago prispevala 10 točk ter po tri skoke in podaje. Ob porazu je zabeležila 12 točk, tri skoke in dve podaji.

Lea Debeljak igra finalno serijo v Belgiji, kjer je izid med Mechelenom in Cartors Braine prav tako izenačen na 1:1. Uvodna tekma je s 77:69 pripadla Mechelenu, druga po podaljšku z 82:77 ekipi Cartors Braine. Branilka slovenske reprezentance je na prvi tekmi zbrala devet točk, šest skokov in dve podaji ter na drugi 13 točk in štiri skoke.

Maruša Seničar v finale nemškega prvenstva

V finale nemškega prvenstva se je po pravi drami uvrstila Maruša Seničar. Saarlouis je berlinsko Albo izločil s 3:2 v zmagah. Odločilna peta tekma se je razpletla šele po podaljšku. K zmagi 75:67 je Seničar dodala tri točke in pet skokov. Kaj kmalu sta Saarlouis čakali tudi prvi dve tekmi finala, kjer pa je bil Keltern na domačem parketu premočan. Prvo je dobil z 92:54, drugo pa s podobnim izidom 93:57. Tretja tekma je na sporedu 25. aprila.

Tina Cvijanović je z ekipo Alama San Martimo z uvrstitvijo v polfinale italijanskega prvenstva dosegla izjemen uspeh. Za nagrado se v boju na tri zmage meri s favorizirano zasedbo Famila Schio, ki jo s klopi vodi slovenski selektor Georgios Dikaiulakos.

Schio je prvo tekmo dobil z 92:67 in drugo s 86:50. Cvijanović je prikazala dobri predstavi, saj je dosegla šest točk in tri skoke ter 11 točk ter pet skokov in bila na tej tekmi najboljša posameznica svoje ekipe.

Dobrih 24 ur po vrnitvi z nabora lige WNBA je Ajšo Sivka čakal prvi četrtfinalni obračun francoskega prvenstva. Ob tesnem porazu Tarbesa proti Bourgesu 74:76 je zabeležila štiri točke, tri skoke in dve podaji.

CSM Constanta je osvojila peto mesto v Romuniji. Na krilih Teje Goršič je še drugič premagala Cluj (96:60). Potem ko je Goršič na prvi tekmi dosegla 29 točk, 13 skokov in štiri podaje, je bila nezaustavljiva tudi na drugi. Zbrala je namreč kar 32 točk, devet skokov in podajo.

Za Jessico Shepard je odlična sezona v Grčiji. Kot najboljša igralka lige je beležila dobrih 26 točk, 14 skokov in štiri podaje na tekmo ter tako Athinaikos popeljala vse do finala lige, kjer je s soigralkami morala priznati premoč velikemu Olympiakosu.

Ne preseneča, da jo je v svoje vrste znova zvabila ekipa ameriške ženske lige WNBA lige Minnesota Lynx. Shepard je bila namreč leta 2019 na naboru izbrana s strani iste franšize, za katero je potem nastopala v štirih sezonah, vmes pa igrala tudi v Evropi.

