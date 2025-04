Athinaikosu Jessice Shepard ni uspelo

Slovenski Američanki Jessici Shepard z Athinaikosom ni uspelo priti do naslova grške prvakinje. Njena ekipa je dobila prvo tekmo z Olympiakosom, naslednje tri pa so pripadle velikanu iz Pireja, ki je v minulem tednu slavil zmagi 85:62 in 78:69 ter tako prišel do novega naslova. Shepard je tudi na zadnjih dveh tekmah sezone pokazala, zakaj je bila najboljša košarkarica prvenstva. Dosegla je 13 točk, tri skoke in pet podaj, oziroma 19 točk, 13 skokov in štiri podaje.

Jekaterinburg je polfinalno serijo ruskega prvenstva proti Jeniseju začel z dvema zmagama s 97:70 in 86:62. Eva Lisec je obakrat imela vidno vlogo, k prvi zmagi je v slabih 23 minutah igre prispevala sedem točk, pet skokov in šest podaj, k drugi pa 11 točk, štiri skoke in podajo.

Eva Lisec Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Finalno vstopnico državnega prvenstva si je na Madžarskem že priigrala Zala Friškovec. Sopron je izločil velikega tekmeca Uni Györ. Slednji je sicer dobil drugo tekmo s 85:78, Sopron pa odločilno tretjo z 68:55. Friškovec je ob porazu zabeležila 25 točk in osem skokov ter k zmagi dodala 12 točk, devet skokov in tri podaje. Sopron se bo v finalu pomeril proti ekipi DVTK.

Finalno vstopnico državnega prvenstva si je na Madžarskem že priigrala Zala Friškovec. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V polfinalu nemškega prvenstva med Saarlouisom in Albo je izid 2:2. Tretji obračun je s 66:52 pripadel Saarlouisu, četrti s 55:52 berlinski Albi. Maruša Seničar je na tretji tekmi imela šest skokov, na četrti pa vknjižila pet točk in sedem skokov.

Alama San Martino Tine Cvijanović je napredoval v polfinale državnega prvenstva v Italiji, kjer ga čaka Famila Schio. Odločilna četrtfinalna tekma proti ekipi Scrivia se je končala z izidom 82:72 v koristi Alama. Branilka slovenske reprezentance je na parketu prebila slabih 20 minut in prispevala 11 točk, skok in podajo.

V Belgiji se je Mechelen Lee Debeljak uvrstil v finale. V polfinalu je z 2:0 izločil Namur po zmagah z 82:67 in 77:69. Za naslov se bo pomeril z večnim tekmecem, zasedbo Castors Braine. Debeljak je na prvi tekmi dosegla pet točk, pet skokov in podajo, na drugi pa dodala štiri točke, skok in podajo.