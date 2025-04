Slovenke po napetem obračunu v Srbiji ostale brez SP

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je danes v Baru v Srbiji odigrala povratno tekmo kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo pozno jeseni potekalo v Nemčiji in na Nizozemskem in proti srbski izbrani vrsti izgubila z 31.33. Prva kvalifikacijska tekma v petek v Celju se je končala z neodločenim izidom 29:29.

Slovenske rokometašice prvič po letu 2016 ne bodo nastopile na velikem tekmovanju. Po petih verižnih nastopih na evropskih prvenstvih na Švedskem 2016, Franciji 2018, na Danskem 2020, v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji 2022 ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024, štirih na svetovnih prvenstvih v Nemčiji 2017, na Japonskem 2019, v Španiji 2021 ter na Danskem, Švedskem in Norveškem 2023 ter na lanskih olimpijskih igrah v Parizu so jim to preprečile Srbkinje, ki so bile po dveh srditih bojih v Celju in Boru boljše za dva gola.

Srbija : Slovenija 33:31 (16:16) SC Bor, gledalcev 3000, sodnika: Weijmans in Wolbertus (oba Nizozemska). Srbija: Ilić, Risović, Tomašević, Radosavljević 3, Krpež-Šlezak 8 (1), Lazić, Lekić 8 (1), Lanistanin, Agbaba, Janjušević 3, Kocić, Jovović 4, Bojičić 1, Veličković, Cvijić 6, Petrović. Slovenija: Vojnovič, Đajić, Jurič 1, Novak, E. Abina 5, A. Abina 7, Stanko 10 (3), Hrvatin 2 (1), Fegic 2, Ljepoja 1, Zulić, Bajc, Kogovšek, Čopi 1, Puncer, Marković 2. Sedemmetrovke: Srbija 2 (2), Slovenija 6 (4).

Izključitve: Srbija 6, Slovenija 6 minut.

Rdeči karton: /.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so bledo odprle odločilen dvoboj za uvrstitev na mundial. Po seriji napak so si po vsega sedmih minutah pridelale zaostanek petih golov, tako da so na slovenski klopi zahtevali minuto odmora.

Tjaša Stanko, ki je na prvi medsebojni tekmi dosegla kar 14 zadetkov, je prvič zatresla srbsko mrežo v začetku osme minute, od tedaj naprej pa je bila njihova podoba na igrišču veliko lepša.

Slovenke so obrambo dvignile na višjo raven, igra v napadu je bila veliko hitrejša in raznovrstnejša. V 15. minuti so več kot prepolovile velik primanjkljaj (6:8), pet minut kasneje pa povsem zadihale za ovratnik Srbkinj (10:11). Minuta odmora Norvežana na srbski klopi Benta Dahla ni zaustavila njihovega ritma in v 25. minuti po golu Stanko prvič na tekmi izenačile (13:13), neodločeno je bilo tudi na polovici tekme (16:16).

Adžićeve izbranke so sijajno odprle drugi polčas, gostiteljice so zasenčile v vseh prvinah igre. Nuša Fegic je v 32. minuti poskrbela za prvo slovensko vodstvo na tekmi (17:16), pet minut kasneje pa so si po zadetku Eme Hrvatin priigrale kar štiri gole prednosti (22:18).

Nato so doživele vratolomen padec v vseh smereh igre, med 37. in 42. minuto so Srbkinjam dovolile, da so naredile delni izid 6:0, tako da so jim ušle na dva gola (24:26). Slovenke so se pravočasno prebudile in po golih Fegic ter Eme in Ane Abina v 45. minuti znova povedle s 25:24.

V prelomnih trenutkih dvoboja se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. Na koncu so Srbkinje izkoristile utrujenost slovenskih rokometašic in jim v 55. minuti najprej ušle na dva gola (30:28), tri minute kasneje na tri (32:29).

Slovenke niso izobesile bele zastave, po zadetkih Ane Abina in Stanko so se 35 sekund pred koncem dvoboja približale na gol zaostanka (31:32), slovensko usodo pa je pet sekund pred koncem zapečatila nekdanja krimovka Andrea Lekić.

Tjaša Stanko: Nismo se predale do zadnjih sekund, na našo veliko žalost pa se nam je letošnje svetovno prvenstvo izmuznilo iz rok. Foto: Guliverimage

"Svojim soigralkam in celotni ekipi bi čestitala za izjemno borbo. Nismo se predale do zadnjih sekund, na našo veliko žalost pa se nam je letošnje svetovno prvenstvo izmuznilo iz rok," je bila po dvoboju razočarana slovenska kapetanka Stanko, z desetimi goli tudi najbolj učinkovita v Boru. Ana Abina je dosegla sedem, Ema Abina pa pet zadetkov. Vratarka Maja Vojnovič je zbrala devet obramb.

Na svetovnem prvenstvu med 26. novembrom in 14. decembrom v Stuttgartu, Dortmundu in Trierju v Nemčiji ter Rotterdamu in s-Hertogenboschu na Nizozemskem sta se neposredno uvrstili obe gostiteljici ter branilka naslova Francija.

Na lanskem EP so si vozovnico zagotovile Norveška, Danska in Madžarska, na evropskih kvalifikacijskih tekmah pa še Islandija, Črna gora, Poljska, Španija, Ferski otoki, Švica, Švedska, Romunija, Srbija, Avstrija in Češka.

Druge udeleženke letošnjega mundiala so Argentina, Brazilija, Urugvaj, Kuba, Tunizija, Angola, Senegal, Egipt, Južna Koreja, Kazahstan, Japonska, Iran, Kitajska in ZDA. Slednji sta prejeli posebno povabilo, zadnje prazno mesto pa bo zapolnila predstavnica Oceanije.

