Znani četrtfinalni dvoboji ženskega rokometnega pokala

V četrtfinale pokalnega tekmovanja so se prebile ekipe Trga ABC Izole, Zvezde Logatca, Velenja, Save Kranja, Krima Mercatorja, Mlinotesta Ajdovščine in Vrhnike. Slednja je bila v prvem krogu prosta. Za uvrstitev med najboljšo osmerico se bosta pomerili še ekipi Z'dežele in Ptuja. Termin tekme še ni znan.

Žreb četrtfinalnih parov je določil, da bo na finalni turnir uvrščen vsaj eden od treh predstavnikov zelene skupine 1. ženske rokometne lige. Logatčanke bodo namreč gostile Vrhničanke, Kranjčanke pa se bodo pomerile z zasedbo Trga ABC Izole.

Velenjčanke bodo v Rdeči dvorani gostile Mlinotest Ajdovščino, Celjanke ali Ptujčanke pa bodo priložnost iskale proti branilkam pokalnega naslova, rokometašicam Krima Mercatorja.

Vsi dvoboji, ki bodo odločali o napredovanju ekip v polfinale, bodo predvidoma na sporedu v sredo, 19. oktobra.