Boris Denič se vrača v slovensko reprezentanco

V slovenski reprezentančni rokomet se vrača Boris Denič. V prihodnje bo opravljal delo svetovalca strokovnih štabov moških reprezentanc, aktivno pa se bo z nasveti priključil tudi oblikovanju moške B-reprezentance, so sporočili z Rokometne zveze Slovenija (RZS).

"Prepričan sem, da bo sodelovanje z Borisom Deničem za slovenske moške rokometne reprezentance velika pridobitev. Verjamem, da bo kot oseba z referencami in rezultati, ki jih je dosegel, izredno pripomogel k še boljšemu delovanju celotnega ustroja," je ob tem za RZS dejal selektor moške članske reprezentance Uroš Zorman.

Denič je nekdanji vratar, ki je v dresu z državnim grbom zbral 52 nastopov in dosegel dva zadetka. Danes 55-letni rokometni strokovnjak se je po koncu igralske kariere podal na trenersko pot. Od leta 2006 je v članski reprezentanci deloval kot pomočnik Kasima Kamenice, Mira Požuna in Zvonimirja Serdarušića. Leta 2010 je bil imenovan za selektorja in reprezentanco popeljal na tri velika tekmovanja. Pod njegovim vodstvom je Slovenija na EP 2012 zasedla šesto mesto, leto za tem bila na svetovnem prvenstvu četrta, leta 2015 pa med svetovno elito osma.