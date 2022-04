Slovenski rokometaši so pretekli teden doživeli novo razočaranje v nizu. Po neuspehih na zadnjih velikih tekmovanjih in skromnih bledih predstavah je Slovenija ostala še brez nastopa na svetovnem prvenstvu 2023. O tem, novem strokovnem vodstvu in vzrokih za težave smo se pogovarjali z rokometnima strokovnjakoma Brankom Tamšetom in Tonetom Tisljem.

Slovenski rokometni reprezentanci se v soboto ni uspelo kvalificirati na januarsko svetovno prvenstvo. Slovenci so morali na obeh kvalifikacijskih tekmah priznati premoč Srbiji. Še bolj kot neuspeh v tem ciklu pa skrbi vzbujajo neprepričljive predstave reprezentance, ki se vlečejo že nekaj časa.

Po neuspešnih kvalifikacijah je bil razočaran tudi slovenski trener Branko Tamše, ki je bil pred prihodom Uroša Zormana v javnosti eden glavnih kandidatov za prevzem selektorskega mesta. "Reči moram, da sem močno upal, da bo Sloveniji proti Srbiji uspelo narediti dober rezultat oziroma se uvrstiti naprej. Na žalost Slovenije so bili Srbi tokrat boljši v večini elementov rokometne igre. Nekateri igralci so bili pod nivojem igranja, ki so ga sicer vsekakor sposobni. To bi pripisal tudi temu, da večina igralcev v svojih klubih nima glavnih vlog. Ob tem so tu zagotovo svoj davek pobrale spremembe na selektorskem stolčku. V zelo kratkem času je prišlo do novega sistema, novih zahtev. To se pod vodstvom novega štaba še ni usedlo tako, kot bi se moralo oziroma za to ni bilo časa. Res je, da so bili tudi Srbi v podobni situaciji, ampak so selektorja nastavili malce prej, tako da so vseeno bili skupaj malce dlje časa. Predvsem pa je Srbom uspelo to, kar jim ni v zadnjem desetletju, in sicer povezati posameznike v neko homogeno celoto, ki je imela glavo in rep," je o zadnji tekmi slovenske reprezentance pokomentiral trener Nexe Našic.

Sam je prepričan, da je Slovenija napredovanje na prvenstvo zapravila že na prvi tekmi v Zlatorogu. "Tako kot je rekla večina, je uvrstitev na svetovno prvenstvo splavala že po Savinji v Celju. Srbi so v Celju odigrali zelo kakovostno tekmo, sam sem si želel zmage Slovenije s kakršnokoli razliko, a enostavno so Srbi v nekem smislu šokirali Slovenijo in to držali do konca. V modernem rokometu se stvari hitro obrnejo, a enostavno, ko pogledamo na vse skupaj, smo bili prekratki," je bil jasen Tamše.

Pogled v prihodnost

In kako naprej? "Odgovorni ljudje in strokovni štab imajo idejo, ki so jo predstavili vodilnim na Rokometni zvezi Slovenije. Kar se tiče govora o upokojitvah nekaterih igralcem, si želim, da za Slovenijo v danem trenutku igrajo najboljši igralci. To so rokometaši, ki zdaj res najboljši in lahko največ dajo Sloveniji. To je moje vodilo, ki bi mu sledil. Zdaj na silo zaradi neuspeha izbrane vrste ne vidim smisla, da bi se igralci upokojevali oziroma da bi se zadeve spet začele na novo. Ljudje, ki so na čelu, že vedo, kaj morajo narediti in kako počasi začeti obračati krivuljo spet navzgor. Slovenija je imela v zadnjem času kar nekaj neuspehov in to, kar se tiče reprezentančnega rokometa, zagotovo ni dobro. Po drugi strani pa je treba v tem času ohraniti trezne glave, dobro razmisliti, kako naprej, kako odreagirati. Predvsem pa je treba vedeti, kaj početi in kako začeti ter dvigniti sam nivo rokometne igre," je prepričan eden najuspešnejših slovenskih trenerjev.

"Kot se je dalo razbrati, je vzdušje v izbrani vrsti na pravem nivoju oziroma je odlično. Očitno pa je samozavest na nizkem nivoju, ob tem pa je prisoten še strah, tako da je to tisto prvo, kar je treba dvigniti, in sicer na nivo, ki je v Sloveniji že bil. Večina teh igralcev je v slovenskem dresu že izkusila uspehe ter medalje, in vem, da tega, kako se igra rokomet, niso čez noč pozabili. Je pa res, da se tu zdaj močno pozna, da večina igralcev v svojih klubih nima vodilnih vlog, igrajo premalo, in to se posledično tudi odraža na igrah izbrane vrste," je še sklenil Tamše.

Tiselj ne razume odločitve RZS

Podobnega mnenja je bil po zadnjem tednu tudi nekdanji slovenski selektor Tone Tiselj. "Če govorim samo o kvalifikacijskem delu, so bile prve tri tekme v teh kvalifikacijah zelo slabe, zadnja v Kragujevcu pa je bila odigrana na precej visokem nivoju. Če bi naši rokometaši tudi prejšnjo tekmo v Celju odigrali tako, kot so to zadnjo v Srbiji, mislim, da bi na svetovno prvenstvo potovala Slovenija. Dejstvo pa je, da Srbija v tem trenutku ni neko veliko ime v svetu rokometa oziroma ne predstavlja neke res težke ovire. Menim, da je bila le zadnja tekma odigrana na takšnem nivoju, kot se za našo reprezentanco spodobi," pravi Tiselj.

Razlogi za neuspeh so po njegovem globlji. "Če pa govorimo o bolj konkretnih zadevah, pa je meni nerazumljivo nekaj drugega. Če je Rokometna zveza Slovenije odločila, da so te kvalifikacije nekega zgodovinskega pomena, potem je nerazumljivo, da so v strokovni ekipi sami fantje, ki so na takih pozicijah prvič, ob tem pa še delujejo v klubih. Če so se za selektorsko mesto že odločili za Uroša Zormana, je meni težko razumljivo, da so ob njem dodali še Luko Žvižeja, Vida Kavtičnika in Gorazda Škofa, sploh v tem kriznem času. Če so bile te kvalifikacije ključ in pomembne za prihodnost, je Rokometna zveza ravnala zelo neodgovorno ali pa nezrelo, da je v ogenj vrgla strokovno ekipo, ki je povsem nova, neizkušena in še nima znanj, ki so pomembna, ko je na razpolago zelo malo časa," je prepričan nekdanji trener Krima.

"Pravila igre, kako se kvalifikacije igrajo, so že znana in veljajo že nekaj časa, hkrati pa so enaka za vse reprezentance. Sploh, če se tega zavedaš, je še toliko bolj pomembno, da za takšno obdobje, ki je res kratko, morda postaviš nekoga z več izkušnjami, pa se potem opravi menjava in se odločiš za celotno prenovo rokometne izbrane vrste," je še dejal Tiselj.

Tiselj je tudi prepričan, da četudi bi Slovenija te kvalifikacije dobila, bi se slika težav, ki jih ta reprezentanca ima, le zameglila. "Problemi so veliko širši. Glavna težava je ta, da so ljudje v slovenskem rokometu v zadnjem obdobju zaspali na preteklih rezultatih, ki jih je rokomet dosegal pred tem. Vlekle so se napačne poteze na vseh nivojih in kljub opozorilom, ki jih nekateri rokometni delavci pošiljamo že več kot pet let, ni prišlo do nikakršnih sprememb. Na tem mestu bi bilo treba narediti eno zelo kakovostno analizo, potem pa znova oblikovati vizijo oziroma strategijo z jasnimi cilji, saj se mi zdi, da je v zadnjih letih, odkar je odšel Boris Denič, bolj kot ne, vse skupaj ena velika improvizacija. Vse zadeve so se bolj kot ne zgodile oz. so bile plod improvizacije, in to zadevo bo treba na vseh nivojih na novo zastaviti," je še dejal Tiselj.

