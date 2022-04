Zorman se je po razočaranju obregnil ob sodnike: To je na koncu odločilo

Če je po sredini neprepričljivi predstavi in porazu s Srbijo v Zlatorogu (31:34) v slovenskem taboru še tlelo upanje in želja po preobratu, pa je to danes dokončno ugasnilo. Slovenski rokometaši so po trdem boju na koncu tudi v drugo klonili proti Srbiji in so tako na listo neuspehov dodali novo alinejo. Po četrtem mestu na evropskem prvenstvu leta 2020 se je slovenska krivulja strmo obrnila navzdol.

Srbi so bili dvakrat boljši od Slovencev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po sušnem obdobju zaradi epidemija koronavirusa so Slovenci najprej na svetovnem prvenstvu v Egiptu leta 2021 zaostali za pričakovanji in osvojili deveto mesto. Nato se je zgodila blamaža na kvalifikacijah za olimpijske igre, letos januarja so Slovenci klavrno in ekspresno hitro končali evropsko prvenstvo, zdaj pa so za nameček pod novim strokovnim vodstvom ostali še brez svetovnega prvenstva.

Zorman: Imeli smo priložnost za napredovanje

Slovenci so bili danes bolj enakovreden tekmec Srbom, v drugi polovici drugega polčasa so vodili z dvema zadetkoma prednosti, nato pa bi imeli po uspešni obrambi Klemna Ferlina Slovenci napad za vodstvo s +3, a so sodniki po nekoliko sporni odločitvi žogo dali Srbom, ki so nato iz drugega poskusa zadeli in slovenski upi so splavali po vodi. "Mojim fantom nimam česa očitati. Na igrišču so dali svoj zadnji atom moči, borili so se kot levi v obrambi, v napadu pa znova zapravili nekaj lepih strelov in naredili preveč tehničnih napak. Imeli smo priložnost za napredovanje, na koncu je odločila ena sodniška odločitev, ki v rokometu lahko vse spremeni," se je na odločitve sodnikov odzval Zorman.

Blaž Janc je dosegel štiri zadetke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Razočaranje po novem neuspehu je v slovenskem taboru ogromno. "Počutim se grozno. Dali smo vse od sebe, borili se kot levi, na koncu pa ostali praznih rok. Zapravili smo preveč čistih strelov, srbski vratar Milosavljev je bil pri tem neverjeten, prav tako naš Ferlin. Če bi zadeli 30-odstotkov 'zicerjev', potem bi verjetno zmagali," je zamujeno priložnost obžaloval Matej Gaber.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zorman je kot novi selektor neuspešno naskakoval svoj prvi cilj bo imel v morebitni prihodnosti na klopi Slovenije še ogromno dela. Vprašanj je ogromno, odgovorov, vsaj zaenkrat, še zelo malo. Strokovno vodstvo se bo zdaj moralo odločiti tudi, v kakšni zasedbi bo Slovenija nastopala v prihodnosti, temu vprašanju se po koncu tekme ni mogel izogniti niti kapetan Jure Dolenec. "Po razočaranju in igri, ki sem jo prikazal, mi po glavi hodijo različne misli. Nekoč sem si obljubil, da bom v času svoje igralske kariere vedno na voljo reprezentanci, če me bo selektor poklical vanjo. Takega mnenja bom tudi po tem, ko bom celotno zadevo prespal," je bil jasen Dolenec.

Slovence sicer nove preizkušnje zdaj čakajo jeseni, ko se bodo oktobra začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024, na katerih bo Slovenija v skupini igrala skupaj s Črno goro, Bosno in Hercegovino ter Kosovom.

Srbija : Slovenija 23:20 (10:8) Dvorana Jezero, gledalcev 3500, sodnika: Nikolov in Načevski (oba Severna Makedonija). Srbija: Cupara, Milosavljev 1, Borzas, Sretenović, Đukić, Abutović, Radivojević 4, N. Ilić 4 (2), Pechmalbec, V. Ilić 1, Kukić 1, Nikolić 3, Đekić 2, Marsenić 3, Orbović, Đorđić 3. Slovenija: Baznik, Ferlin 1, Henigman, Marguč, Janc 4, Dolenec, Cingesar 3, Cehte 1, Gaber 1, Zarabec, Žvižej 1, Bombač 6 (3), Mačkovšek 2, Vlah, Suholežnik 1. Sedemmetrovke: Srbija 3 (2), Slovenija 4 (3).

Izključitve: Srbija 8, Slovenija 12 minut.

Rdeči karton: /.

