Slovenci resnici pogledali v oči: S tako igro nimamo v Srbiji kaj iskati

Za slovenskimi rokometaši in navijači slovenskega rokometa je težek večer. Slovenci so v sredo na prvi tekmi odločilnega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo z 31:34 (16:20) klonili pred Srbijo in so tako pred sobotnim povratnim obračunom v težkem položaju. "Zdaj se moramo zbrati, umiriti glave. Še vedno sem prepričan, da lahko odigramo povratno tekmo precej bolje," pred povratno tekmo pravi najboljši slovenski strelec sredine tekme Dean Bombač.

V sredo je bilo v celjskem Zlatorogu vse pripravljeno za spektakel. Polne tribune dobro razpoloženih in glasnih navijačev so na trenutke spomnile na zlate čase slovenskega rokometa, ko je bila celjska dvorana neosvojljiva trdnjava za številne evropske velikane. A za pravi deja vu je zmanjkala dobra predstava na igrišču. Slovenci so namreč le v nekaj prvih minutah tekme proti Srbiji držali stik s tekmeci, nato pa so se ponovile že videne napake in Srbi so napad za napadom kaznovali slovenske napake.

Približno 4.500 navijačev je v Zlatorogu pripravilo odlično vzdušje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Četa Uroša Zormana je na domačem obračunu, na katerem si je poleg bučnega spodbujanja prislužila tudi nekaj žvižgov, največ zaostajala za kar sedem zadetkov, a je v boljšem zaključku tekme prišla do zaostanka treh golov in bo v Kragujevcu v Srbiji v soboto (18.00) lovila preobrat. Po koncu srečanja so poklapani slovenski rokometaši odvihrali proti garderobi, po nekajminutnem čakanju pa so pred predstavnike sedme sile le stopili nekateri akterji sredinega obračuna.

Uroš Zorman je znova opozoril na preveč tehničnih napak. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tako kot na tekmah z Italijo si je Slovenija v sredo privoščila preveč tehničnih napak, znova je močno šepala tudi igra v obrambi, še bolj se je zataknilo pri realizaciji v napadu. "Že po prvi tekmi z Italijo smo se pogovarjali o tem. Takrat smo imeli enajst tehničnih napak, zgrešili smo ogromno odprtih strelov. Na drugi tekmi nam je to uspelo malce zmanjšati, zdaj pa so se te stvari spet ponovile," je po tekmi s Srbi dejal slovenski selektor, ki kljub zaostanku pred povratnim srečanjem ni izgubil optimizma.

"Tudi v drugem polčasu, ko je že delovalo, da bi jih lahko ujeli, smo naredili preveč napak in zapravili preveč strelov. Lahko pa iz te tekme potegnemo tudi nekaj pozitivnega, to je zadnjih 15 minut srečanja. S pogumno igro in odločnim pristopom smo dosegli rezultat, ki je za nas še vedno ugoden," je prepričan Zorman.

Slovenski strateg, ki je na svoji tretji tekmi doživel prvi poraz na klopi Slovenije, je v zasedbi znova lahko pozdravil razpoložena Blaža Janca in Boruta Mačkovška, a tokrat zaradi poškodbe ni mogel računati na Blaža Blagotinška, kar se je poznalo predvsem pri obrambnih nalogah slovenske zasedbe.

Slovence v soboto čaka še gostovanje v Srbiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Zagotovo se je to poznalo v rotaciji, a so tudi ti, ki smo jih poklicali naknadno, povsem upravičili naša pričakovanja. Niso Srbi odigrali tako dobre tekme, kot smo mi naredili ogromno napak. Tudi če narediš vse prav, pa potem ne dosežeš gola, na drugi strani pa sledi protinapad, je rezultat znan. Srbi me niso z ničimer presenetili, izkoristili so priložnosti, ki so jih imeli. Tudi naša vratarja danes nista bila na ravni, ki smo je sicer od njiju vajeni," je na skromnejši predstavi Klemna Ferlina in Jožeta Baznika opozoril Zorman.

Bombač: Ko gre enkrat nekaj narobe, gre vse narobe

Z osmimi zadetki je bil v domači reprezentanci najučinkovitejši Dean Bombač. "Nismo pričakovali takšne tekme, nismo pričakovali takšne Slovenije. Največji problem se je zgodil v zaključku prvega polčasa, ko se nam nikakor ni uspelo zbrati. Naredili smo preveč napak in tam so se začele velike težave. Na koncu se nam je uspelo nekako vrniti v igro, da razlika ni prevelika. Treba je verjeti, da nam lahko uspe, ampak s tako igro nimamo v Srbiji kaj iskati," je bil jasen Bombač. "Ko gre enkrat nekaj narobe, gre vse narobe. Zdaj se moramo zbrati, umiriti glave. Še vedno sem prepričan, da lahko odigramo povratno tekmo precej bolje," je dodal Primorec.

Slovenija ni imela pretirano razpoloženih vratarjev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovensko reprezentanco zdaj čaka še dan za pripravo, nato pa bo v petek prek Beograda odpotovala v Kragujevac, kjer jo v soboto čaka odločilno dejanje v boju za svetovno prvenstvo. "Vemo, kakšna je srbska miselnost, a imamo aktiven rezultat. Fantom sem dejal, da naj dajo glave gor, v Srbijo gremo odigrat dobro, borbeno tekmo. Naša reprezentanca je večkrat dokazala, da lahko dobro igra tudi na tujem. Danes smo naredili veliko več neumnosti kot Srbi, rezerv je še ogromno in iz tega moramo izhajati pred povratno tekmo. Marsikaj še lahko popravimo in verjamem, da nam lahko uspe," je sklenil Zorman.

