Slovenska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi zadnjega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 v celjskem Zlatorogu z 31:34 (16:20) klonila proti izbrani vrsti Srbije. Slovenci so pred domačimi navijači pokazali zelo bledo predstavo, polno napak, in so tako pred povratno sobotno tekmo v Kragujevcu v izjemno zahtevnem položaju. "Ne mislim iskati alibijev in izgovorov za to predstavo. Nismo odigrali tako, kot bi morali," je po tekmi priznal slovenski selektor Uroš Zorman.

Deseti nastop slovenskih rokometašev na svetovnih prvenstvih je po današnjem obračunu s Srbijo pod velikim vprašajem. Četa Uroša Zormana je v celjskem Zlatorogu odigrala pod pričakovanji, Srbi so imeli skoraj celotno tekmo vse niti v svojih rokah, nekajkrat pa je v Celju kazalo na pravo malo katastrofo. A slovenska zasedba se je v zaključku le nekoliko pobrala in pred povratnim srečanjem v Kragujevcu ostaja med živimi.

Slovenci so na krilih glasnega domačega občinstva v dvorani Zlatorog, kjer je približno štiri tisoč in pol navijačev pripravilo peklensko vzdušje, sicer spodbudno odprli srečanje. V primerjavi s tekmama z Italijo je Slovenija nastopila v nekoliko premešani zasedbi. Slovenci so nastopili močnejši za Blaža Janca in Boruta Mačkovška. Sta se pa na listi poškodovanih tokrat znašla Blaž Blagotinšek in Staš Skube.

Edino pozitivno oceno so si v Zlatorogu prislužili slovenski navijači. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kot pričakovano, smo bili v Celju v uvodnih minutah priča težki, trdi tekmi, ekipi pa sta v prvih minutah dosegali gol za golom. Že po nekaj sekundah igre je srbsko obrambo kot prvi premagal Matej Gaber. Kot po tekočem traku je mrežo Srbov rešetal Mačkovšek, ki je v prvih desetih minutah dosegel kar pet izmed sedmih slovenskih zadetkov. Če Slovencem srbska obramba 6-0 ni povzročala bistvenih težav, pa je v prvih minutah probleme gostiteljem povzročal predvsem srbski napad, v obrambi se je močno poznala odsotnost Blagotinška, svojega dne nista imela niti slovenska vratarja. Klemna Ferlina, ki se sicer spopada s poškodbo kolena, je na polovici prvega polčasa zamenjal Jože Baznik, ki pa prav tako ni našel odgovora na strele razpoloženih Srbov. Ob tem so Slovenci v prvih 30 minutah zapravili tudi tri strele s sedmih metrov.

Dean Bomabač je bil z osmimi zadetki prvi slovenski strelec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gostitelji kljub bučni podpori s tribun tudi v nadaljevanju prvega polčasa niso našli tiste prave, udarne igre, tako kot proti Italiji je močno šepala realizacija v napadu, Srbi pa so v 18. minuti prvič povedli z dvema goloma razlike (11:9). Zatem so domači rokometaši znova ujeli ritem, a v zaključku prvega polčasa znova napravili nekaj nerazumljivih napak, ki so jih Srbi znali več kot izkoristiti, v 29. minuti pa so prvič na obračunu povedli s +5 (20:15). Izid prvega polčasa (16:20) je že ob izteku igralnega časa s prvo uspešno izvedeno slovensko sedemmetrovko postavil Dean Bombač.

Slovenci z izgubljenega položaja spet med žive

Na začetku drugega polčasa je priložnost v slovenskih vratih znova dobil Ferlin, ki je za uvod takoj ubranil strel Srbov s sedmih metrov. A tudi ta majhen žarek upanja ni prebudil domačih rokometašev. V enajsti minuti drugega polčasa so Srbi povedli že s sedmimi goli naskoka (26:19), slovenski selektor Zorman je nato svoje varovance skušal prebuditi z minuto odmora, občinstvo v Zlatorogu pa je medlo predstavo Slovencev nagradilo z glasnimi žvižgi in negodovanjem. Slovenci so nato skušali ujeti ritem, a so bili Srbi vselej vsaj korak pred tekmeci.

Blaž Janc je v drugem polčasu vlekel slovenski voz. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 16. minuti nadaljevanja je imel Bombač možnost zaostanek Slovencev zmanjšati na -4, a je v stilu celotne tekme zapravil skoraj nemogoče. A kljub zares bledi predstavi se Slovenci niso predali, v 20. minuti drugega polčasa je na 24:28 znižal Blaž Janc, ki je v drugem polčasu vlekel slovensko barko in na noge spravil izjemno občinstvo v Zlatorogu, s tem pa domači reprezentanci vlil nekaj upanja. Dobrih šest minut pred koncem je prvi gol ob povratku v slovensko izbrano vrsto dosegel tudi Miha Žvižej. Nato so Slovenci vendarle zaigrali bolj odločno in z veliko več energije. Do konca srečanja so uspeli vsaj omiliti prednost gostov, ki bodo v Kragujevcu branili tri zadetke prednosti. V slovenski izbrani vrsti je bil z osmimi goli najučinkovitejši Bombač, Janc in Mačkovšek sta bila uspešna po sedemkrat.

Zorman: Ne mislim iskati alibijev in izgovorov

Slovenci so parket zapustili sklonjenih glav, v soboto jih zdaj čaka še povratni obračun v srbskem Kragujevcu. "Seveda smo se pripravljali na to, da bomo na koncu iztržili pozitiven rezultat. Ne mislim iskati alibijev in izgovorov za to predstavo. Nismo odigrali tako, kot bi morali. Tisti dve črni minuti v prvem polčasu sta nas stali veliko, takrat so Srbi z minus ena prišli na plus pet. Naredili smo tri, štiri tehnične napake, Srbi so to izkoristili in dosegli hitre gole. Take stvari se nam ne smejo dogajati, te stvari smo se pred tekmo tudi pogovarjali in to nam je ušlo iz rok," je po tekmi priznal slovenski selektor Zorman.

Uroš Zorman je lahko le nemočno spremljal dogajanje na parketu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Podobno je razmišljal tudi najboljši slovenski strelec Bombač. "Treba je čestitati Srbiji, danes so bili boljši nasprotnik. Zdaj nas čaka še en polčas v Srbiji in upam, da bomo pokazali drugačno sliko. Zares smo bili slabi v obrambi, v prvem polčasu so nas prebijali z vseh položajev. Gremo dalje. Še tri dni imamo do druge tekme in moramo se pripraviti, kolikor se da. Razlika ni previsoka, verjamem, da se jo da še ujeti, a s takšno igro sigurno ne," je po srečanju dejal član Szegeda.

Povratna tekma bo na sporedu v soboto ob 18.00 v Kragujevcu, na svetovno prvenstvo, ki ga bosta januarja prihodnje leto gostila Švedska in Poljska, pa se bo uvrstil boljši v skupnem seštevku obeh tekem.

Fotogalerrija s tekme (Blaž Weindorfer/Sportida):

