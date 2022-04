Slovenci poraženi že doma, čaka jih težko delo v Srbiji

Slovenski rokometaši so v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem izgubili prvo tekmo s Srbijo. V Zlatorogu je bilo 34:31 za goste, povratna tekma bo v Kragujevcu v soboto ob 18. uri.

Slovenska rokometna reprezentanca, ki je v kvalifikacijah za SP že premagala Italijo, si je močno zagrenila življenje na drugi kvalifikacijski stopnički. Na tej se meri s Srbijo in ta je na prvi tekmi v Zlatorogu zmagala s 34:31. To pomeni, da morajo Slovenci na povratni tekmi, ki bo v soboto ob 18. uri v Kragujevcu v Srbiji, zmagati z več kot tremi goli prednosti.

Selektor Uroš Zorman na dvobojuih s Srbi ne more računati na poškodovanega stebra obrambe in visokoraslega krožnega napadalca Blaža Blagotinška, v primerjavi z marčevskima tekmama z Italijani pa sta v kadru Blaž Janc in Borut Mačkovšek. In prav igra v obrambi je v sredo v Zlatorogu močno šepala, slovenska četa je prejela kar 34 zadetkov, že 20 v prvem polčasu.

Kazalo je že na pravo malo katastrofo, razigrani Srbi so v Celju vodili že s sedmimi goli prednosti in bledi slovenski rokometaši so si prislužili tudi nekaj žvižgov s tribun dobro obiskanega Zlatoroga, a so do konca tekme zaostanek vendarle znižali na tri gole.

Fotogalerija s tekme v Zlatorogu (Blaž Weindorfer/Sportida):

Skupni zmagovalec slovensko-srbskega obračuna se bo uvrstil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.