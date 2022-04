Slovenci v težavah, Zorman v iskanju rešitev

Slovenska rokometna izbrana vrsta je v nedeljo začela s kratkimi, a odločilnimi pripravami na zadnja kvalifikacijska obračuna za svetovno prvenstvo. Slovenski rokometaši so se morali po slabših predstavah na januarskem evropskem prvenstvu v boj za prvenstvo prihodnje leto podati že prej kot pričakovano. Na trnovo pot proti prvenstvu, ki ga bosta gostili Švedska in Poljska, se je Slovenija tako podala z dvema zmagama proti Italiji, na katerih je kot selektor uspešno debitiral Uroš Zorman.

A zdaj je pred slovenskimi rokometaši veliko zahtevnejši tekmec. Slovence čaka obračun s Srbi, ki so tako kot Slovenci na januarskem prvenstvu doživeli bridki konec, saj so prav tako izpadli v prvem delu prvenstvu. Srbi so sicer nastopili v zahtevni skupini s Francijo, Hrvaško in Ukrajino, v kateri so zasedli tretje mesto. Zdaj pa so tako kot Slovenci odločeni, da bodo vtis popravili z uspehom na kvalifikacijah.

Slovenci so marca dvakrat ugnali Italijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zagotovo nam ne bo lahko. Tekmec je izredno zahteven in kakovosten. Mi morda trenutno nismo v najbolj rožnati situaciji, če pogledamo kako reprezentanca funkcionira. A tudi na akciji proti Italiji je bilo iz dneva v dan boljše. Verjamem, da bomo v tem tednu nadaljevali začeto delo in da bo na koncu vse izgledalo tako kot mora," je ob zboru reprezentance dejal selektor Uroš Zorman.

Blaž Blagotinšek je poškodovan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvi obračun obeh tekmecev se obeta že v sredo v dvorani Zlatorog, Zormanu pa še bolj kot tekmeci sive lase povzročajo poškodbe v slovenski reprezentanci. Že pred zborom je moral sodelovanje odpovedati Matic Grošelj, ki ima težave s kolenom, podobne težave pa ima tudi vratar Klemen Ferlin, ki je bil na tekmah z Italijo eden izmed pomembnejših členov v izbrani vrsti. Ferlin je kljub težavam stisnil zobe in prišel v Zreče, kjer se tradicionalno pripravljajo slovenski rokometaši, in bo skupaj z zdravniško službo skušal do tekem s Srbijo sanirati težave z oteklino.

Kot da to ni bilo dovolj, pa se je pred zborom poškodoval še krožni napadalec Blaž Blagotinšek, ki je sicer eden pomembnejših členov izbrane vrste sploh v igri v obrambi. Zaradi vseh težav je bil Zorman prisiljen v iskanje zamenjav na širšem spisku reprezentance. V Zreče je tako prispel tudi Tadej Kljub, ob tem pa bo Zorman kot zamenjavo za Blagotinška preizkusil še Matica Suholežnika in Miho Žvižeja. "Po poškodbi Blaža je bilo logično, da bo potrebno vpoklicati dodatnega krožnega napadalca. Odločili smo se, da v Zreče povabimo Matica in Miho ter preverimo, kako se bosta znašla v našem sistemu," je ob tem dejal Zorman.

Seznam slovenske reprezentance: Vratarji: Klemen Ferlin (?), Jože Baznik, Urh Kastelic in Miljan Vujović. Krilni igralci: Darko Cingesar, Tilen Kodrin, Blaž Janc in Gašper Marguč Zunanji igralci: Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Domen Makuc, Staš Skube, Aleks Vlah, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Jure Dolenec in Tadej Kljun Krožni napadalci: Matej Gaber, Miha Kavčič, Matic Suholežnik in Miha Žvižej

V Zreče je prišel tudi Miha Žvižej. Foto: Sportida

Tu je odločilni teden

Slovenska zasedba se bo zaradi klubskih obveznosti nekaterih reprezentantov v celotni zasedbi zbrala šele danes in bo imela tako pred sredino prvo tekmo na voljo le malo časa za pripravo. "Čaka nas odločilen teden, ki bo dal tudi odgovor na to, kako bo reprezentanca delovala v prihodnosti. Ni druge, kot da se na dvoboja pripravimo po najboljših močeh. Na tekmah bo potrebno pokazati kar največ borbenosti in želje. S pomočjo energije s tribun bomo skušali v Celju narediti dober rezultat. Nato nas čaka še povratna tekma in na koncu želimo iz tega dvoboja kot zmagovalci priti mi," je bil jasen slovenski selektor, ki želi tudi po tekmah s Srbijo ohraniti stoodstoten izkupiček v novi vlogi.

Gašper Marguč upa na podporo s tribun. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na podporo navijačev pa upa tudi Gašper Marguč. "Na tekmi s Srbijo se želimo dobro pripraviti ter se preko nje uvrstiti na svetovno prvenstvo. Zavedamo se, da nas čaka vse prej kot lahka naloga. Zagotovo nam bo izredno prav prišla podpora s tribun, zato si želim, da bi bile tribune dvorane Zlatorog čim bolj polne. Na nas bo, da nato prikažemo čim boljšo igro ter si že pred povratno tekmo priigrati čim bolj ugodno izhodišče," je dejal član Veszprema.

Slovenci se bodo po sredinem obračunu s Srbijo pomerili še v soboto ob 18. uri v Kraguljevcu, na svetovno prvenstvo pa se bo uvrstil skupni zmagovalec obeh tekem. Svetovno prvenstvo bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem. Če bo Slovencem uspelo, bodo še desetič zaigrali med najboljšimi reprezentancami sveta.

