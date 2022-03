Slovenci v "jugoslovanski" skupini

Po današnjem žrebu v Berlinu je znano, da bodo v skupini 1 nastopili Portugalska, Severna Makedonija, Turčija in Luksemburg, v skupini 2 Norveška, Srbija, Slovaška in Finska, v skupini 3 Islandija, Češka, Izrael in Estonija, v skupini 4 Avstrija, Ukrajina, Romunija in Ferski otoki, v skupini 5 Hrvaška, Nizozemska, Grčija in Belgija, v skupini 6 Madžarska, Švica, Litva in Gruzija, v skupini 8 pa Francija, Poljska, Latvija in Italija.

V kvalifikacijskem ciklusu za evropsko prvenstvo 2024 bo nastopilo 32 izbranih vrst. Po dve najboljši reprezentanci iz vsake od osmih skupin se bosta prebili na zaključni turnir, poleg njih še najboljše štiri tretjeuvrščene izbrane vrste.

Kvalifikacije se bodo začele oktobra letos, končale pa konec aprila prihodnje leto. "Žreb nam je dodelil skupino, ki spominja na balkanske igre. Vanj smo se podali kot eni izmed nosilcev in tako se moramo pokazati tudi na kvalifikacijskih tekmah, ki nas čakajo od oktobra naprej. Ne glede na vse je potrebno spoštovati prav vsakega tekmeca. Imamo še precej sveže izkušnje, da se lahko hitro kaj zalomi. Na nas bo, da se na tekme odpravimo kar najbolj osredotočeni in upravičimo vlogo favorita skupine," je po žrebu dejal slovenski selektor Uroš Zorman.

Slovenci v boj za 14. nastop na EP

Elitna slovenska izbrana vrsta je doslej 13-krat nastopila na evropskih prvenstvih. Najboljši rezultat je dosegla na domačih tleh 2004, ko je po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji zasedla drugo mesto. Na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 se je prebila v polfinale, a nato zasedla četrto mesto. Na Hrvaškem 2000 je bila peta, v Srbiji 2012 šesta, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osma, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseta, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsta, na Švedskem 2002 pa dvanajsta. Na Poljskem 2016 je osvojila 14. na letošnjem zaključnem turnirju na Madžarskem in Slovaškem pa 16. mesto.

Na evropsko prvenstvo so se že uvrstile Nemčija, Danska, Švedska in Španija. Zaključni turnir stare celine bo med 10. in 28. januarjem 2024, tekme bodo v Berlinu, Hamburgu, Münchnu, Kölnu, Düsseldorfu in Mannheimu.

