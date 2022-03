Krimovke odločno po veliki podvig

Krimovke so to sezono sicer že gostovale na Madžarskem. Januarja so proti Györu sicer doživele visok poraz (27:40), kar pa ni bilo odločilno. Na popravnem izpitu se bodo varovanke Nataše Derepasko pomerile s Ferencvarosem. V Budimpešto se odpravljajo z lepo popotnico, saj so bile na prvem dvoboju od madžarskih tekmic boljše za sedem zadetkov.

"Razlika ni majhna, a že zgodovina nas uči, da ni samoumevna," je poudarila Derepaskova in ob tem spomnila na tekmo Slovenije in Hrvaške, kjer so Slovenci stopili devet zadetkov zaostanka in nato zmagali. "Naredili bomo vse, da bomo zmagali," je tudi cilj Derepaskove.

V Tivoliju sta se izkazali predvsem Ana Gros, ki je krimovke okrepila pred izločilnimi boji evropskega tekmovanja, in Jovana Risović. Prva je 13-krat premagala nasprotni vratarki in bila na koncu izbrana za igralko tekme, uspešne napade pa je z izjemno predstavo med vratnicama dopolnila Risovićeva, ki je skupaj zbrala 17 obramb.

Naloga vse prej kot lahka

Kljub lepi prednosti pred povratnim dvobojem, se v ljubljanskem taboru zavedajo, da naloga ne bo lahka. "Vsaka rokometašica, ki je že igrala v dvorani Erd Arena ve, da je znana po glasnih navijačih, a nas to ne bo ustavilo," je na novinarski konferenci povedala Tjaša Stanko. "Tudi me bomo imele svojo podporo in navijanje izkoristile v svoj prid. Ne gremo branit rezultata, ampak zmagat," je dodala Stankova.

"Na prvi tekmi je bila ključna Jelena Risović, svoje je naredila tudi Ana Gros," je poudarila Derepaskova, ki se zaveda, da je klub z zadnjima novinkama - Ano Gros in Tatjano Brnović - dobil izjemno strelko z razdalje in igralko, ki je odlična tako v napadu kot tudi v obrambi. "Ta teden smo dobro trenirale, poskušamo popraviti sobotne napake in nadgraditi svojo igro. Imamo odlično izhodišče in merimo na zmago," je povedala junakinja prve medsebojne tekme Risovićeva in poudarila, da morajo igrati na polno od prve do zadnje minute.

Tekmo si bodo s tribun madžarske dvorane ogledali številni navijači, ki bodo odpotovali na gostovanje, med gledalci bodo tudi sponzorji, ljubljanski župan in človek, ki je vseskozi tesno povezan s klubom, Zoran Janković, ter predsednik Rokometne zveze Slovenije, Franjo Bobinac.

Slovenska reprezentantka v prihodnji sezoni v Nemčiji Slovenska kolonija v prvi ženski nemški ligi se bo poleti povečala za dodatno članico. Emi Hrvatin, ki igra pri Zwickauu, se bo pridružila Tija Gomilar Zickero. Z ekipo Sport-Union Neckarsulm je sklenila dvoletno sodelovanje. Za slovensko reprezentantko bo to prvi klub na tujem, potem ko je celotno dosedanjo športno pot preživela pri ljubljanskem Krimu. Desnokrilna rokometašica je v zadnjem obdobju kljub mladosti - maja bo dopolnila 22 let - standardna članica ženske članske reprezentance. Do danes je zbrala 17 nastopov in dosegla 25 zadetkov. Tija Gomilar Zickero se bo preselila v Nemčijo. Foto: IHF.com Novo domovanje Gomilar Zickerove bo Neckersulm, istoimenski klub iz jugozahoda Nemčije. Ta v bundesligi z odigrano tekmo manj zaseda 6. mesto. Zmagal je polovico izmed 16 tekem in enkrat remiziral. Ekipo vodi trenerka Tanja Logvin, ki je v igralskih časih branila tudi barve Krima. "To je bila zame težka odločitev, saj bom zapustila domovino in prvič v karieri igrala na tujem. S Tanjo Logvin sva opravili številne pogovore, v katerih mi je predstavila klubsko vizijo in njen način dela, zato sem se tudi odločila za ta korak. Veselim se igranja v Nemčiji in bundesligi v prihodnjih sezonah," je za spletno stran svojega bodočega kluba dejala slovenska reprezentantka.

