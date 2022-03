Črnogorka, ki je svojo pot med profesionalkami začela leta 2014 v ŽRK Danilovgrad, se štiri sezone kalila v Budućnosti ter nato februarja letos prestopila k Rusinjam, bo ljubljanski ekipi pomagala že na današnji tekmi EHF Lige prvakinj proti madžarskemu FTC-ju.

23-letna krožna napadalka je na osmih evropskih tekmah v sezoni 2021/22 dosegla 25 zadetkov, najbolj učinkovita je bila ravno proti Madžarkam.

"Vesela sem, da sem postala del #KrimovaDruzina, kjer se počutim super. Vsi so me takoj sprejeli in se potrudili, da se počutim, kot da sem tu že dlje časa. Prvi cilj je, da v soboto prikažemo dobro igro in izkoristimo prednost domačega terena. V nadaljevanju sezone si želim, da kar se da najbolje pomagam ekipi pri doseganju ciljev za letošnjo sezono," je za uradno spletno stran Krima dejala njegova nova članica Tatjana Brnović.

V dresu izbrane vrste je na 50 tekmah 121 dosegla zadetkov. V dresu Črne Gore je bila leta 2017 proglašena za najboljšo krožno igralko mladinskega evropskega prvenstva, nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Tokiu.

Pred Brnovićevo je klub okrepila že slovenska kapetanka Ana Gros, ki je prav tako igrala v Rusiji, a je po agresiji na Ukrajino prekinila sodelovanje z moskovskim CSKA-jem.