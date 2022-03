Madžarke prva ovira krimovk v nadaljevanju lige prvakinj

Nataša Derepasko Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Cilj je zmaga," je povedala Nataša Derepasko, trenerka ekipe. Zaveda se, da so tekmice kakovostne, a hkrati poudarja prednost domačega terena. Dvorana pod Šišenskim hribom ji je posebno ljuba.

"Že v preteklosti je bila Hala Tivoli zmagovalna dvorana, tu sem doživela uspehe kot igralka in trenerka. Želela bi, da nas s tribun spodbuja čim več navijačev. Oni so naša dodatna moč." Prvih 200 navijačev bo klub oblekel v modro, ostale v ljubljanskem taboru pozivajo, naj na tekmo pridejo v barvi krimovk.

Ana Gros Foto: Krim Mercator

Nad menjavo lokacije je navdušena tudi Ana Gros, zadnja okrepitev kluba: "Ko sem odhajala v tujino, Stožic še ni bilo, zato me vsi spomini vežejo na Tivoli. Zame bo to zelo čustvena tekma."

Daljša klop in z njo večja konkurenca za igralne minute so sladke skrbi strokovnega štaba, ki se zaveda, kakšno igralsko dodano vrednost je z Grosovo pridobil. Bosta pa tokrat zaradi poškodb odsotni Betchaidelle Ngombele in Maja Svetik.

"Želimo izkoristiti prednost domačega igrišča. Vse se bo vrtelo okoli podrobnosti. Smo osredotočene in pripravljene na boj ter veliko bolj suverene kot na začetku sezone. Nobenim tekmicam proti nam ne bo lahko," je odločena olimpijska prvakinja v dresu krimovk, Allison Pineau.

Madžarke že dvakrat slavile v ligi prvakinj

Madžarke imajo za seboj bogato evropsko zgodovino. Dvakrat so že igrale v finalu lige prvakinj (1970/71 in 2001/02), a naslova še niso osvojile. So si pa zato krono evropskih klubskih pokalnih prvakinj nadele kar trikrat (1977/78, 2010/11 in 2011/12), kar je največ med vsemi ekipami.

To sezono so v skupinskem delu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja nastopale v skupini A. Zbrale so osem zmag, trikrat so iztržile remi, premoč pa so morale priznati ekipam CSM Bucuresti (21:27), Team Esbjerg (27:33) in Brest Bretagne Handball (25:30). S skupno 19 točkami so zasedle tretje mesto v skupini.

Madžarske in slovenske državne prvakinje so se nazadnje srečale v sezoni 2020/21. Na prvi medsebojni tekmi skupinskega dela evropskega rokometnega tekmovanja so se zmage veselile Madžarke (32:25), ki so bile boljše tudi na drugem dvoboju (32:26). Obakrat je med rokometašicami v zeleno-črnih dresih blestela Antje Angela Malestein, ki je skupaj dosegla 18 golov.

Nizozemska desnokrilna igralka je odlična tudi to sezono, saj je v LP zbrala že 70 zadetkov, kar jo uvršča na mesto najboljše strelke ekipe, ki jo vodi madžarski strokovnjak Elek Gabor. Pod njegovo taktirko igrajo predvsem domače igralke, dodatne okrepitve pa so našli v Nemčiji, Črni gori ter na Nizozemskem.