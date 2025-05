Slovenski rokometaši so na današnjem žrebu v danskem Herningu dobili tekmece na evropskem prvenstvu med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto na Norveškem, Danskem in Švedskem. Uvodoma bodo igrali v skupini D v Oslu proti tekmecem s Ferskih otokov, Črne gore in Švice.

Slovenija, ki je v kvalifikacijski skupini ena osvojila prvo mesto s stoodstotnim izkupičkom, potem ko je po dvakrat premagala Severno Makedonijo, Litvo in Estonijo, bo v začetku prihodnjega leta 15. nastopila na evropskem prvenstvu. V prvem delu tega se bo v skupini D v Oslu na Norveškem pomerila s Ferskimi otoki, Črno goro in Švico.

Zorman: Lahkih tekmecev na EP ni

"Kakorkoli bi se žreb odvil, je dejstvo, da na evropskem prvenstvu lahkih tekmecev ni. Ferce dobro poznamo. So mlada, poletna, nadobudna ekipa, ki je marsikomu že mešala štrene. S Črno goro se poznamo, z njo smo že igrali tekme, prav tako s Švico. Skupina je zanimiva. Mi bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se v skupini prvega dela uvrstimo med najboljši dve ekipi. Pred nami je trnova pot do marsičesa," je po znanih imenih tekmecev za Rokometno zvezo Slovenije dejal selektor Uroš Zorman.

"Kakorkoli bi se žreb odvil je dejstvo, da na evropskem prvenstvu lahkih tekmecev ni." Foto: Reuters

Janc: Ne bežimo od vloge favorita

"Z žrebom smo lahko zadovoljni. Smo favoriti skupine, a to bo treba pokazati tudi na igrišču. Po eni strani je ta vloga breme, a po drugi le še dodatna motivacija. Želimo si pokazati, kam sodimo in česa smo sposobni. Vse bo odvisno od nas, je pa zagotovo jasno, da lahkega dela ne pričakujemo. Tekmeci bodo zahtevni. Vemo, kako so se razpletli lanskoletni kvalifikacijski boji s Švico. Ferci so na zadnjem evropskem prvenstvu pokazali, da znajo igrati rokomet, in nam povzročali velike težave. Tudi Črnogorci so vedno neugodni. Skupina utegne biti precej izenačena, a ponavljam, da od vloge favorita ne bežimo," pa je odločen odziv iz igralskih vrst prenesel kapetan izbrane vrste Blaž Janc.

Doma srebrni

Slovenci so bili najvišje na domačem turnirju 2004, ko so osvojili srebrno kolajno. Drugi najbolj odmeven izid je reprezentanca dosegla na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020, ko je zasedla četrto mesto, na svojem zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 pa je tekmovanje končala na šestem mestu.

Na dozdajšnjih 16 evropskih prvenstvih je bila najbolj uspešna Švedska, ki je petkrat osvojila zlato kolajno. Francija je zmagala štirikrat, Španija, Danska in Nemčija po dvakrat, Rusija pa enkrat.

24 ekip v šestih skupinah

Na celinskem tekmovanju prihodnje leto v Skandinaviji bo nastopilo 24 izbranih vrst. Po dve najboljši reprezentanci iz vseh šestih skupin se bodo uvrstile v drugi del tekmovanja, vse tretje- in četrtouvrščene pa bodo izpadle iz nadaljnjega tekmovanja.

Prvi del tekmovanja bo na sporedu v Oslu, Herningu, Malmöju in Kristianstadu, drugi del tekmovanja pa v Herningu in Malmöju. Dvorana Jyske Bank Boxen v Herningu bo gostila tudi obe polfinalni tekmi ter odločilne dvoboje za peto, tretje in prvo mesto.