Slovenke bodo v sredo dobile nasprotnice za domače SP

Slovenija bo poleti gostila 23. rokometno svetovno prvenstvo za dekleta do 20 let. Tekmovanje, ki ga je Mednarodna rokometna zveza (IHF) razširila na 32 ekip, je na sporedu od 22. junija do 3. julija, potekalo pa bo v Celju (dvorani Golovec in Zlatorog), Laškem (dvorana Tri lilije) in Velenju (Rdeča dvorana).

Kot so sporočili z Rokometne zveze Slovenije (RZS), je slovenska zveza s svojo organizacijsko ekipo v preteklosti uspešno gostila tri evropska prvenstva za mlajše selekcije - dekleta do 19 (2017) in 17 let (2019) ter za fante do 20 let (2018) -, a tokratni dogodek prinaša še dodaten izziv.

Zveza IHF je tekmovanje razširila; namesto dosedanjih 24 reprezentanc se jih bo prvič v zgodovini srečalo kar 32, svoje tekmice pa bodo ekipe, med njimi tudi slovenska, dobile prihodnji teden na žrebu v Celju.

Trenutno je znanih 31 izmed 32 sodelujočih reprezentanc - 17 jih prihaja iz Evrope, šest z območja Južne, Srednje in Severne Amerike ter po štiri iz Azije in Afrike. Zadnje prosto mesto bodo pri krovni zvezi IHF zapolnili s posebnim povabilom.

Štirje kakovostni bobni

Reprezentance bodo v žreb vstopile iz štirih kakovostnih bobnov. Slovenska, ki jo bo vodil Sebastjan Oblak, se nahaja v drugem bobnu, kar pomeni, da se v prvem delu tekmovanja ne bo mogla srečati z Norveško, Češko, Argentino, Švico, Slovaško, Iranom ali Poljsko.

V prvem bobnu se nahajajo Madžarska, Francija, Indija, Švedska, Romunija, Danska, Hrvaška in Nemčija, tretjega tvorijo Nizozemska, Črna gora, Angola, Brazilija, Kazahstan, Čile, Egipt in Tunizija, četrtega pa Južna Koreja, Japonska, Paragvaj, Gvineja, Mehika, ZDA, Avstrija in reprezentanca, ki bo prejela vabilo.

Sloveniji priložnost, da si na žrebu sama izbere svojo skupino prvega dela

Sredin ples kroglic bo izbrane vrste razdelil v osem skupin prvega dela tekmovanja. Slovenija bo imela kot gostiteljica tekmovanja priložnost, da si na žrebu sama izbere svojo skupino prvega dela. V boje za najvišja mesta na letošnjem prvenstvu bosta napredovali najboljši reprezentanci vsake skupine.

Uvodne tekme bodo v Celju, Laškem in Velenju, nato bosta Laško in Velenje v drugem delu gostila tekme za predsedniški pokal - razvrstitev od 17. do 32. mesta -, boji za najvišja mesta pa se bodo nadaljevali v Celju. Finale bo v dvorani Zlatorog.