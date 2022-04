Nekdanja reprezentanta pred bitko s Srbijo opozorila na glavno nalogo

Pred slovensko rokometno reprezentanco sta odločilni tekmi v boju za svetovno prvenstvo 2023. Na zadnji stopnički kvalifikacij se bodo Slovenci pomerili s Srbijo. O možnostih uspeha izbrane vrste in pričakovanjih pred tekmama s Srbi smo se pogovarjali z nekdanjim slovenskim reprezentantom in trenerjem slovenskih prvakov Gorenja Zoranom Jovičićem in nekdanjim reprezentantom Ognjenom Backovićem.

Slovenska rokometna izbrana vrsta bo v soboto dobila odgovor na to, ali jo bomo prihodnje leto januarja spremljali na svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem. Slovenci so po neuspehih na kvalifikacijah za olimpijske igre in neprepričljivih predstavah na januarskem evropskem prvenstvu željni dobrega rezultata in uspešnega začetka pod novim strokovnim vodstvom na čelu s selektorjem Urošem Zormanom.

Slovenci se bodo v sredo pomerili s Srbijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A slovenskim rokometašem na zadnji oviri zagotovo ne bo lahko. Zormanova četa se bo v sredo v Zlatorogu in v soboto v Kragujevcu pomerila z izbrano vrsto Srbije. "Sigurno bosta to dve težki tekmi. Slovenija ima večji potencial, je boljše postavljena ekipa in ima zagotovo tudi več izkušenj. Je pa dejstvo, da bosta tu odločili dve tekmi in ne ena. Zelo pomembna bo dnevna forma vratarjev, pa tudi realizacija v napadu, ki je v preteklosti nekajkrat šepala, seveda pa bosta prav tako zelo pomembna ekipni duh in trda volja," je prepričan nekdanji slovenski reprezentant Zoran Jovičić.

Zoran Jovičić: Vsi se zavedamo, da bosta to težki tekmi, a verjamem, da imajo naši rokometaši prav vse v svojih rokah in to velja izkoristiti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdajšnji trener Gorenja iz Velenja je med ključe za uspešen preboj na prvenstvo izpostavil igro v obrambi. "Treba bo igrati trdo obrambo in doseči čim več lahkih zadetkov. Pomembna bo vsaka podrobnost. Hkrati bo šlo tu tudi v manjši meri za bivši jugoslovanski derbi. Mislim, da bo motiv pri nas zelo močen, seveda pa bo podobno tudi pri Srbih. Vsi se zavedamo, da bosta to težki tekmi, a verjamem, da imajo naši rokometaši prav vse v svojih rokah in to velja izkoristiti," je prepričan Jovičić.

Backović: Verjamem, da bi morala prevladati slovenska kvaliteta

Da je kvaliteta na strani Slovenije, kljub temu da je bila v žrebu slovenska reprezentanca v drugem bobnu, je prepričan tudi nekdanji reprezentant Ognjen Backović. "Mislim, da ti dve tekmi ne bosta lepi na pogled. Menim, da bo šlo za klasični kvalifikacijski tekmi, kjer sta si nasprotnika dobro poznana. Verjamem, da bi morala prevladati slovenska kvaliteta, a Srbija je zelo neugoden nasprotnik. Med tema dvema reprezentancama ni veliko skrivnosti, upam pa, da ne bo odločala le prednost domačega igrišča, ampak da bodo fantje že na prvi tekmi pokazali svojo kvaliteto in postavili stvari na svoje mesto ter da bo tudi zaradi tega potem gostovanje v Srbiji nekoliko lažje," pravi Backović.

Backović je za Slovenijo zbral 118 nastopov, na katerih je dosegel 174 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenija je sicer v prvem delu kvalifikacij težje od pričakovanega strla odpor žilavih Italijanov. Slovenski rokometaši so imeli težave predvsem z izkoriščanjem zaključnih strelov, a so na koncu uspešno prestali začetne krče pod novim strokovnim vodstvom in prvi tekmi po polomu na januarskem evropskem prvenstvu. "V primerjavi s tekmama z Italijo bo treba predvsem več koncentracije pri zaključevanju strelov iz nekih izdelanih priložnosti, saj je Srbija preresen tekmec in če bo imela Slovenija težave z realizacijo, bodo Srbi to še predobro znali kaznovati. A ne glede na vse, sam verjamem v slovenski uspeh," je še sklenil nekdanji rokometaš, ki je za Slovenijo zbral 118 nastopov, leta 2004 pa je skupaj z izbrano vrsto posegel tudi po bronu na domačem evropskem prvenstvu.

Slovenske rokometaše prva tekma s Srbijo čaka v sredo v Celju v dvorani Zlatorog (20.00), povratna pa sobotna v Kragujevcu (18.00).

Preberite še: