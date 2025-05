Košarkarji Slovenije bodo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027, ki ga bo gostil Katar, igrali v skupini H skupaj s Češko, Estonijo in Švedsko. Prvo tekmo bodo igrali konec novembra letos doma proti Estoniji.

Svetovno prvenstvo bo prvič potekalo na Bližnjem vzhodu, hkrati pa bo vseh 32 reprezentanc igralo v glavnem mestu Katarja.

Sistem kvalifikacij je že uveljavljen. Od novembra 2025 do marca 2027 bo šest terminov. V prvih treh bo vsaka reprezentanca odigrala šest tekem v danes izžrebanih skupinah, v naslednja tri kvalifikacijska okna pa bodo napredovale po tri najboljše ekipe iz vsake od osmih evropskih skupin, ki bodo oblikovale nove skupine. Rezultati iz prvega dela se prenašajo v nadaljevanje.

V prvem delu kvalifikacij bodo reprezentance nastopile novembra 2025, februarja 2026 in junija 2026, v drugem pa avgusta 2026, novembra 2026 ter februarja 2027.

Na svetovnem prvenstvu v Dohi od 27. avgusta do 12. septembra 2027 bo iz Evrope nastopilo dvanajst reprezentanc. Po tri najboljše iz vsake od štirih skupin drugega dela.

Slovenija, ki je bila na žrebu v drugem kakovostnem bobnu skupaj z Latvijo, Litvo in Grčijo, je doslej štirikrat nastopila na svetovnih prvenstvih. 2006 na Japonskem je zasedla deveto mesto, 2010 v Turčiji je bila osma, v Španiji 2014 sedma, enako pa tudi na zadnjem prvenstvu, ki so ga gostile Indonezija, Japonska in Filipini.

Sekulič: Ve se, kakšen je naš cilj

"V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ni lahke ali težke skupine. Ve se, kakšen je naš cilj. To je uvrstitev na prvenstvo. Naloga bo vse prej kot lahka. Želim si, da se bomo v vsakem kvalifikacijskem ciklu zbrali v najbolj optimalni zasedbi. Vsekakor se bomo kvalifikacij lotili tekmo po tekmo in naredili vse, da izpolnimo zastavljene cilje," je za Košarkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Aleksander Sekulić.

Saša Dončić, športni direktor KZS, pa je dodal: "Prav gotovo bo dejstvo, da se vse več mladih igralcev odpravlja na študij v Združene države Amerike, vplivalo na sestavo vseh reprezentanc. Tako bodo zasedbe iz cikla v cikel prav gotovo spremenjene. A treba je priznati, da nam je bil žreb precej naklonjen. Glede na imena tekmecev bi si morali zagotoviti napredovanje v drugi krog kvalifikacij ter si na koncu seveda priigrati tudi uvrstitev na svetovno prvenstvo."

Kvalifikacijske skupine: Skupina A:

kvalifikant, Gruzija, kvalifikant, Španija Skupina B:

Grčija, Črna gora, Portugalska, kvalifikant, Skupina C:

Srbija, Turčija, BiH, kvalifikant Skupina D:

Velika Britanija, Italija, Islandija, Litva Skupina E:

kvalifikant, Nemčija, Izrael, Ciper Skupina F:

Latvija, Poljska, kvalifikant, kvalifikant Skupina G:

kvalifikant, Francija, Belgija, Finska Skupina H:

Slovenija, Češka, Švedska, Estonija

