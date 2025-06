Italijanska nogometna reprezentanca je še enkrat več razočarala. Na tretji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026 je z 0:3 izgubila z Norvežani. Po hudem porazu je vratar Gianluigi Donnarumma dejal, da so takšne predstave Italije nesprejemljive in da morajo vsi prevzeti odgovornost. Navijači so pričakovano kritični, mnogi verjamejo, da jih iz težav lahko reši le Claudio Ranieri.

Pristaši italijanske nogometne reprezentance imajo v zadnjem času več razlogov za razočaranje kot veselje. V petek so upali, da bo njihova izbrana vendarle poskrbela za pozitivne novice, a teh iz Osla ni bilo. Azzurri so na uvodni tekmi kvalifikacij za SP 2026 Norvežanom priznali premoč z 0:3.

Norvežani so jih v prvem polčasu povsem zasenčili in jim zabili kar tri gole. Prvi je mrežo italijanskega vratarja Gianluigija Donnarumme v 14. minuti načel Alexander Soerloth, nato pa sta zadela še Antonio Nusa in Erling Haaland. Vikingi so vknjižili tretjo zmago na tretji tekmi, Italijani pa so po uvodni tekmi pri nič točkah.

"Sem brez besed. Moramo analizirati današnjo predstavo in odigrati bolje. Naši navijači si tega ne zaslužijo. Moramo si izprašati vest in iz tega nekako stopiti močnejši skupaj. Moramo najti moč, ker smo Italija. Takšne tekme niso sprejemljive, vsi morajo prevzeti odgovornost. Moramo biti enotnejši kot kdajkoli prej. Nujno," je po hudem porazu razmišljal Donnarumma.

Foto: Guliverimage

"Spalletti, adijo"

Glede na to, da se bo le zmagovalec vsake skupine neposredno uvrstil na prvenstvo, drugouvrščene ekipe pa bodo morale v dodatne boje za SP, so Italijani na čelu s selektorjem Lucianom Spallettijem že pod pritiskom.

Zahodni sosedi se bojijo, da bi njihovi nogometaši še tretjič zapored ostali brez svetovnega prvenstva, zadnjič so bili na mundialu leta 2014. Na družbenih omrežjih se je po petkovi bledi predstavi pričakovano vsulo po azzurrih. "Najslabša ekipa Italije vseh časov." "Spalletti, odstrani se." "Adijo, Spalletti." To je le nekaj zapisov s spleta.

Navijači menijo, da azzurri potrebujejo novega selektorja. Foto: Guliverimage

Mnogi si želijo Ranierija

Mnogi Italijani so prepričani, da jih iz trenutnega položaja lahko izvleče le Claudio Ranieri. Pozivi, naj 73-letnik, ki je v pretekli sezoni vodil Romo, prevzame vodenje reprezentance, so že preplavili splet.

"Morda je edina možnost, da Italija ne ostane brez tretjega zaporednega svetovnega prvenstva, ta, da zaupate reprezentanco siru Claudiu." "Samo on lahko poskrbi za čudež." "Le z Ranierijem lahko ohranimo sanje o svetovnem prvenstvu." "On je edini trener, ki lahko italijanskemu nogometu trenutno da reprezentanco, vredno svojega imena."

Mnogi si na selektorskem mestu želijo videti Claudia Ranierija. Foto: Guliverimage

So pa tudi taki, ki menijo, da Ranieriju privoščijo mirno upokojitev. "Preveč imam rad Ranierija, da bi mu privoščil prevzem najslabše italijanske reprezentance vseh časov. Naj uživa v upokojitvi po fantastični sezoni."

Italijane nova tekma čaka v ponedeljek, ko bodo gostili Moldavijo.