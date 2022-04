Slovenci v iskanju velike odrešitve

Slovenski rokometaši bodo manj kot mesec dni po tem, ko so odpravili Italijane, odigrali še drugi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenski selektor se tako kot pred tekmama z Italijo tudi tokrat srečuje s podobnimi težavami – poškodbami in primanjkljajem časa za priprave na izjemno pomembni srečanji. V dres s slovenskim grbom se sicer vračata pomembna člena Borut Mačkovšek in Blaž Janc, a tokrat Zormanu spanec kratijo druge tegobe. Že pred zborom je zaradi poškodbe odpadel Matic Grošelj, nato je brez reprezentančnega rokometa ostal še Blaž Blagotinšek, ob tem pa ima težave s kolenom še vratar Klemen Ferlin.

Se bodo Slovenci po današnji tekmi veselili? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci so prvi skupni trening opravili šele v ponedeljek zvečer, danes pa bodo s pomočjo domačih navijačev v Zlatorogu naskakovali dober rezultat, ki bi jim olajšal delo pred sobotnim povratnim obračunom v Kragujevcu. "Na tekmah bo treba pokazati kar največ bojevitosti in želje. S pomočjo energije s tribun bomo skušali v Celju narediti dober rezultat. Nato nas čaka še povratna tekma in na koncu želimo iz tega dvoboja kot zmagovalci priti mi," je pred novo preizkušnjo dejal selektor Uroš Zorman, ki bo pod velikim pritiskom. Slovenci so namreč po neprepričljivem svetovnem prvenstvu, klavrnih kvalifikacijah za olimpijske igre in nato še mizernem evropskem prvenstvu željni dobre igre in tega, da se rezultatska krivulja vendarle obrne navzgor.

Baznik se veseli igranja v Zlatorogu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob poškodbi Ferlina bo zagotovo še več odgovornosti padlo na Jožeta Baznika, ki je bil eden izmed boljših posameznikov slovenske izbrane vrste na prvi tekmi z Italijo. "Na nas bo, da igramo dobro in trdno v obrambi. Od tu lahko nato izhajamo v nasprotne ali polprotinapade. Ravno ta tranzicijska igra nam lahko v največji meri pomaga do končnega cilja. Premoremo igralce, ki so sposobni obrambo odigrati na vrhunski ravni, nato pa prek srednjih zunanjih igralcev in kril, ki spadajo med najboljše na svetu, hitro preiti v napad. To je nekako moj recept za uspeh," je pred srečanjem dejal Baznik.

A v slovenskem taboru se zavedajo, da jih čaka vse prej kot lahka naloga. "Po zamenjavi selektorja so se Srbi 'nalezli' španskega sistema rokometne igre. Zdaj se vidi, da v njihovi igri sistem obstaja. So prava, dobra ekipa, v kateri igralci živijo eden za drugega. So prava klapa. To se vidi na daleč," je svoje opažanje strnil slovenski vratar, ki upa na bučno podporo domačih podpornikov.

Slovenci si po Italiji želijo izločiti še Srbijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Že igranje za slovensko reprezentanco prinaša super občutek, če pa te ob tem spremljajo zapolnjene tribune dvorane, je vse le še lepše. Dvorana Zlatorog je v slovenskem rokometu nekaj posebnega. Vsi vemo, kako je, ko zadonijo zapolnjene tribune Zlatoroga. Te pričarajo neverjetno kuliso, izjemno vzdušje. Eden najlepših občutkov je, da lahko pred takšnimi navijači in v takšni dvorani igraš doma, v Sloveniji. To bo le še dodatna vrednost k receptu za naš uspeh," je še sklenil Baznik.

Po tekmi v Celju čaka Slovence še gostovanje v Srbiji, na svetovno prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Švedska in Poljska, pa se bo uvrstil boljši v skupnem seštevku obeh srečanj. Slovenci so do zdaj devetkrat nastopili na svetovnih prvenstvih, najboljši izkupiček imajo iz leta 2017, ko so se v Franciji veselili bronastega odličja.

